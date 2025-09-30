Martes soleado en el Alto Valle: se va septiembre con un clima primaveral, pero ¿qué pasa con el viento?

El Alto Valle de Neuquén y Río Negro se prepara para vivir este martes 30 de septiembre una jornada de mucho sol que permitirá el registro de temperaturas más cálidas.. Sin embargo, la presencia de viento será un factor determinante.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima prevista para el Alto Valle de Neuquén y Río Negro (Neuquén capital y Roca) será de 7°C. La máxima, en tanto, alcanzará los 22°C, ofreciendo así un clima más cálido.

¿Qué pasa con el viento en el Alto Valle?

El SMN detalla que el viento soplará desde el Oeste con una velocidad sostenida que oscilará entre los 23 y 31 Km/h. La franja horaria más complicada por la intensidad del fenómeno se prevé para la tarde. Será importante tomar precauciones en este período del día.

Las ráfagas de viento serán un elemento clave de este martes en el Alto Valle. Se estima que podrían alcanzar velocidades de entre 42 y 50 Km/h. Estas intensas ráfagas podrían generar cierto arrastre de polvo y exigir precaución a quienes transiten la zona.