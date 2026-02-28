Incendio en el basural de Bariloche: «La basura nos está robando la vida»

«En el barrio 2 de Abril, la basura nos está robando la vida. ​Tenemos una crisis humanitaria en la puerta de nuestras casas. Aquí, las familias no solo conviven con el olor: conviven con el miedo y la enfermedad». Así comienza la carta abierta firmada por Verónica Sierpe, presidenta de la junta vecinal del barrio 2 de Abril, ubicado al sur de Bariloche y próximo al basural de la ciudad donde el jueves por la madrugada se desató un nuevo incendio que se expandió por toda la ciudad aunque afectó principalmente a los barrios linderos. El operativo demandó el trabajo de maquinaria pesada y el helicóptero del Servicio Provincial de Lucha contra los Incendios Forestales (Splif).

Sierpe remarcó que cada día «respiran veneno»: «Cuando el vertedero se incendia -y ocurre casi todas las semanas-, el humo negro entra por las rendijas de las ventanas. No es humo de leña, es olor a plástico quemado y químicos. Nuestros hijos se despiertan a mitad de la noche ahogados, con ataques de asma y bronquitis que ya se volvieron crónicos«.

También resaltó que en el barrio «el cáncer ya no es una palabra lejana. Estamos viendo cómo vecinos jóvenes y adultos enferman sin explicación, mientras respiramos el aire contaminado de un basural que debería estar cerrado hace años». En otro punto de la carta, Sierpe mencionó que hay «familias enteras de nuestro barrio teniendo que buscar comida entre los desperdicios porque la crisis no da tregua. Esas familias se exponen a infecciones terribles, a parásitos y a una vulnerabilidad que ningún ser humano debería pasar en pleno siglo XXI».

​Asimismo, señaló que cualquier incendio forestal que comienza en el basural «les quita el sueño»: «Vivimos con el miedo de que el fuego salte a nuestras viviendas».

Sierpe hizo hincapié en la ordenanza aprobada por unanimidad por el Concejo Municipal que establece el cierre del vertedero -con fecha límite el 4 de diciembre de 2023- y consideró que «no es un papel para archivar sino una promesa de vida que están incumpliendo«.

«Cada día que el vertedero sigue abierto es un día más de pulmones enfermos», concluyó la dirigente vecinal que insistió en la necesidad de cierre del basural así como en un relevamiento médico urgente para la comunidad.

Según Carlos Madjinca, el titular de Protección Civil de Bariloche, «el incendio ya está controlado. Se continúa trabajando con las máquinas que lograron aplacar el fuego en un 80%. De todas formas, el humo va a quedar porque se incendió mucho residuo domiciliario».