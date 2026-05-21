Fatal accidente en Isla Jordán: murió un hombre tras un vuelco en Cipolletti y hay al menos heridos, qué se sabe

Este jueves, un fatal accidente tuvo lugar en la zona de la Isla Jordán en Cipolletti. Según confirmaron a Diario RÍO NEGRO, se trató de un vuelco en el camino que conecta este sector de Cipolletti con Balsa Las Perlas.

Las primeras informaciones indican que el accidente ocurrió minutos después de las 8.00. En el auto circulaban tres personas, el conductor sería la víctima fatal. Los dos restantes tendrían heridas de consideración, indicaron fuentes policiales a este medio.

Por el momento no trascendieron las identidades de las personas involucradas ni las causas que provocaron el vuelco. En el lugar trabaja persona de seguridad vial y la Policía de Río Negro.

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