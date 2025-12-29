Dos allanamientos positivos por el robo a un comercio en Roca: secuestraron mercadería y municiones

La Policía de Roca realizó allanamientos: secuestró municiones y mercadería vinculada a un robo armado.

Personal de la comisaría 31 llevó adelante este lunes dos allanamientos simultáneos en el barrio Malvinas de Roca, en el marco de una investigación por robo calificado. Los procedimientos se realizaron con intervención de la Fiscalía N° 6.

La medida judicial se enmarca en una causa iniciada tras un violento hecho ocurrido durante el último fin de semana, que tuvo como víctima a una comerciante de la ciudad.

El robo investigado

Según se informó, el hecho ocurrió en un local comercial ubicado sobre la calle Tierra del Fuego. Allí, un hombre armado ingresó al comercio, amenazó a la propietaria y a la persona que la acompañaba, y sustrajo distintos elementos antes de darse a la fuga.

La rápida denuncia permitió el inicio de tareas investigativas que derivaron en la identificación de domicilios vinculados a la causa.

Elementos secuestrados

Como resultado de los allanamientos, la Policía procedió al secuestro de diversos elementos considerados de interés probatorio. Entre ellos se halló un cartucho calibre 9×19 FLB 2017 y varios atados de cigarrillos de distintas marcas, además de papelillos.

Trabajo pericial y continuidad de la causa

El operativo contó con la participación del Gabinete de Criminalística, que realizó tareas de levantamiento de evidencia y resguardo de los domicilios allanados. Desde la fuerza destacaron la eficacia del procedimiento, que permitió reunir pruebas relevantes para el avance de la investigación judicial.

La causa continúa en etapa investigativa bajo la órbita de la Fiscalía interviniente.