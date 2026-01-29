Explotó una fábrica en San Fernando: la onda expansiva rompió casas vecinas y 29 dotaciones combatieron el fuego

Una violenta explosión sacudió esta madrugada al partido de San Fernando, desatando un incendio generalizado en un depósito de Otowil, una reconocida empresa de cosmética capilar. El estallido fue de tal magnitud que la onda expansiva se sintió en los barrios aledaños e incluso en Tigre, provocando roturas en techos y ventanas de las casas vecinas.

El incidente ocurrió cerca de las 1:30 de la mañana en la calle Brandsen al 800. Según fuentes policiales y peritos que trabajaron en la zona, el estruendo inicial provocó el derrumbe de la mampostería frontal del edificio y daños en vehículos estacionados en la cuadra.

Al lugar acudieron de urgencia 29 dotaciones de bomberos provenientes de los cuarteles de San Fernando, Tigre, San Isidro, Don Torcuato y Escobar.

Tras varias horas de intenso trabajo, el personal logró controlar el avance de las llamas, evitando que el fuego consumiera la fábrica lindera de «Sabores y Fragancias», aunque continúan las tareas de enfriamiento y remoción de escombros.Techos, objetos y ventanas se rompieron en casas cercanas pero no afectaron a vecinos.

Hasta el momento, personal policial informó que no se presentaron heridos ni victimas fatales pertenecientes a la fábrica ni vecinos. Los registros de la empresa informan que no se encontraba ninguna persona en el depósito, pero se investiga si estaba trabajando algún sereno en el lugar del accidente.

Explosión en San Fernando:¿qué se sabe hasta el momento?

Tras la explosión, y con el rápido accionar de los bomberos, se pudo detener el avance de las llamas y anular nuevos focos producidos por objetos lanzados en el aire a casas cercanas. Con el trabajo de la policía y peritos en el lugar se deberá investigar la causa que generó la explosión.

El impacto en el barrio fue inmediato. Como medida preventiva, las autoridades dispusieron el corte del suministro eléctrico en 15 manzanas a la redonda. Los vecinos vivieron momentos de tensión: muchos reportaron una «lluvia de fuego» por los restos de madera y materiales encendidos que volaron sobre los patios tras la explosión.

Hasta el momento no se tiene ninguna hipótesis clara de lo que pudo generar el fuego. Si bien la fábrica contaba con elementos inflamables y productos que nutrieron el fuego de la explosión, se deberá buscar que pudo generar la falla o chispa que generó el fuego.