Incendios en la Patagonia: bomberos de Plottier alertan por estafas con falsas colectas

Bomberos Voluntarios de Plottier difundieron un alerta por intentos de estafa vinculados a los incendios en la cordillera. Foto: Clarín.

Los Bomberos Voluntarios de Plottier emitieron una advertencia por intentos de estafa que apelan a solidaridad de la gente por los incendios en Chubut. La institución aclaró que no están realizando colectas ni campañas solidarias y pidió denunciar cualquier maniobra sospechosa ante la Policía.

Alerta por estafas en Plottier que apelan a los incendios en la cordillera

La advertencia fue comunicada de manera oficial a través de las redes, donde se aclaró que ninguna persona representa a la institución en la vía pública ni realiza visitas domiciliarias. El mensaje apuntó a evitar engaños que utilicen el apoyo genuino de los vecinos frente a la emergencia ambiental.

El cuartel aclaró que no realiza colectas ni recibe dinero en domicilios o en la vía pública.. Foto: Marcelo Martinez / @Marxelo.Martinez

En el comunicado, la entidad pidió denunciar “cualquier tipo de acción de estafa-engaño-fraude” y recordó que, ante dudas, se debe llamar al 100 o a la Policía de la jurisdicción, en las comisarías 7° o 46°.

Incendios en Chubut y falsas colectas: el llamado a extremar cuidados

La situación fue confirmada por el jefe de Bomberos Voluntarios de Plottier, Carlos Mansilla, quien explicó a Diario RÍO NEGRO que “aparentemente un masculino andaba por algunas casas buscando plata para los bomberos y enviarlo a la cordillera”.

El jefe del cuartel aclaró que “no está confirmado, pero por lo pronto damos un aviso de alerta temprana para que no caiga nadie en esta falacia”. La institución insistió en que cualquier ayuda solidaria hacia zonas afectadas por incendios se canaliza únicamente por vías oficiales.

Desde el cuartel de bomberos remarcaron que el contexto de incendios en la cordillera puede ser utilizado para engañar a vecinos con pedidos de dinero falsos. Por ese motivo, recomendaron no entregar efectivo ni datos personales a desconocidos.