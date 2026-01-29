Incendios en la Patagonia: el gobierno de Javier Milei definió que la Emergencia Ígnea salga por DNU

Luego del reclamo de los gobernadores de la Patagonia ante el avance descontrolado de los incendios forestales, el Gobierno Nacional definió un cambio de estrategia: declarará la Emergencia Ígnea a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), evitando así la demora que implicaría el debate en el Congreso.

La decisión se terminó de cocinar este jueves al mediodía en una reunión clave de la «mesa política» en el despacho de Manuel Adorni.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, la urgencia de la situación climática y operativa en la región inclinó la balanza hacia la vía administrativa rápida. «La velocidad amerita esa vía», confiaron desde Balcarce 50.

El argumento central es que enviar el proyecto a sesiones extraordinarias -como habían solicitado originalmente los gobernadores- requeriría al menos dos sesiones y un tiempo de tratamiento que la Patagonia no tiene. «El decreto es la opción más viable», ratificaron.

Desde el Gobierno reconocieron que no fue el pedido de los gobernadores el disparador de la medida, la cual se produce más para mitigar las críticas en contra del oficialismo por su rol en la lucha contra los incendios forestales.

“Estamos tratando de contrarrestar un poco las críticas sobre los incendios. Las balas en esos temas entraron”, reconocieron al medio ya citado.

El encuentro donde se definió el DNU contó con la presencia de la «mesa chica» de Javier Milei: la secretaria general Karina Milei, el asesor estrella Santiago Caputo, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro del Interior Diego Santilli y la titular del bloque en el Senado, Patricia Bullrich.

Un dato no menor fue la asistencia del ministro de Economía, Luis Caputo, cuya presencia es requerida únicamente cuando las decisiones políticas implican abrir la billetera del Estado.

Además del DNU: las medidas del Gobierno contra los incendios forestales

La medida llega apenas 48 horas después de que los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) exigieran formalmente la declaración de desastre para habilitar herramientas excepcionales de gestión de riesgo y asistencia financiera.

En paralelo a la decisión del decreto, el Ejecutivo comenzó a liberar fondos. Según informaron, la provincia de Chubut -la más golpeada por los focos activos- recibió en las últimas horas $4.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Asimismo, esta madrugada se oficializó en el Boletín Oficial la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva. La normativa dispone un desembolso de más de $100.000 millones para el sistema de Bomberos Voluntarios de todo el país.

Este monto se repartirá entre 1.062 asociaciones de primer grado, por lo que cada entidad recibirá aproximadamente $94,9 millones para equipamiento y operatividad.