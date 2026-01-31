Incendios en Chubut: las tormentas eléctricas complicaron los focos en Los Alerces, ¿qué pasa con Puerto Patriada?

Chubut sigue combatiendo sus incendios forestales en la provincia. Los brigadistas habían logrado controlar el fuego, pero el viernes el temporal de tormentas eléctricas complicó el trabajo y varios focos se reactivaron.

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) de Chubut y el Parque Nacional Los Alerces, brindaron más detalles en un parte actualizado.

Incendio en Los Alerces

La administración del Parque Nacional Los Alerces compartió un nuevo parte para informar cuál es la situación actual con los incendios y resaltó que se espera un «panorama regional complejo para las próximas 48 horas».

En el informe comunicaron que en la zona de Villa Futalaufquen, el viernes se registraron «tormentas eléctricas con impacto de rayos en los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi y Lago Puelo, generando nuevos focos en puntos remotos».

En este sentido, explicaron: «Estas dinámicas simultáneas a nivel regional implican una reorganización de recursos, en base a las prioridades a contener con situaciones de comportamiento extremo». Por esta razón este sábado se desarrolla el combate de cuatro sectores con actividad en las zonas norte y centro del Parque Nacional Los Alerces.

La administración indicó que el trabajo implicó «la movilización de 235 personas en el operativo, con el apoyo de 6 helicópteros, 4 aviones y 1 observador, en un trabajo conjunto entre la Administración de Parques Nacionales (APN), la Agencia Federal de Emergencias (AFE) del Ministerio de Seguridad de la Nación y el Gobierno de la Provincia del Chubut; que en su jurisdicción coordina el trabajo de un total de 250 personas. Se estiman cerca de 20 mil hectáreas afectadas en total».

Además, más de 300 brigadistas y guardaparques APN de todo el país permanecen en apresto como personal de reserva ante requerimientos operativos y recambios en la línea.

Cómo sigue el fuego en Puerto Patriada

Por otra parte, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut informó el viernes por la noche que el incendio en Puerto Patriada está contenido en un 85%-

El área dependiente de la Secretaría de Bosques detalló que el fuego arrasó con 21.720 hectáreas y aún trabajan para determinar la causa del incendio. En el operativo están trabajando 141 brigadistas y si bien el foco está contenido, continúan las condiciones de peligro debido a las condiciones climáticas.

El SPMF detalló que en el sector de El Retamal, «se continuaron con los trabajos de construcción de fajas con una cargadora y se reforzaron con tareas de enfriamiento con apoyo de una autobomba», y agregó: «La vejiga continuó en este sector para facilitar la carga del medio aéreo, optimizando los tiempos de carga y descarga».

Por su parte en el sector conocido como «Tinelli», «se construyó cortafuego con la topadora, se realizaron enfriamientos con equipos de agua y se continuaron las tareas de construcción de líneas con herramientas manuales».

Este sábado, el personal continuará con «los mismos trabajos con apoyo de maquinaria pesada y se sumará personal de Protección Ciudadana, que hasta hoy estaba trabajando en el operativo Villa L. Rivadavia».