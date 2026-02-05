El drama de Epuyén por los incendios con 100 casas afectadas por el fuego: «Ya no queda una montaña verde»

El paisaje en la Comarca Andina cambió drásticamente y los números confirman la magnitud del desastre. Mientras los brigadistas aprovechan la tregua climática para enfriar los puntos calientes, el intendente de Epuyén, José Contreras, trazó un balance devastador de los incendios forestales: «Ya no queda una montaña con verde natural, solo queda el pueblo».

El jefe comunal confirmó que el saldo de viviendas destruidas asciende a más de 100 unidades, si se contabilizan los daños de la temporada actual y los focos que azotaron la zona el año anterior.

«Son dos catástrofes seguidas», definió Contreras en diálogo con medios locales, graficando la crisis habitacional y ecológica que atraviesa el corazón de la Patagonia.

El drama de Epuyén por los incendios en la Patagonia

Al desglosar las cifras, el municipio detalló que solo en lo que va de este año resultaron afectadas 37 viviendas. Estas se suman a las perdidas en el ciclo previo, configurando un escenario de emergencia continua. «Es tristísimo, el panorama es desolador, pero estamos firmes para salir adelante», expresó el funcionario.

En las últimas horas, las precipitaciones trajeron un respiro crucial para el combate del fuego, que también afectó a localidades vecinas como El Hoyo, El Maitén y Cholila. «Las lluvias recientes fueron un alivio, pero estuvimos casi un mes en vilo. Sirvió para que los brigadistas trabajen más cómodos», reconoció Contreras.

Ante la urgencia, la respuesta estatal busca acelerar los tiempos. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció un plan de reconstrucción que contempla 70 viviendas nuevas para los habitantes de Epuyén y El Hoyo.

«Nuestra prioridad es clara: reconstruir la Comarca Andina», sostuvo Torres en sus redes sociales, prometiendo una estrategia integral con herramientas financieras y plazos transparentes.

Por su parte, el intendente de Epuyén aseguró que las 37 casas quemadas este año serán reconstruidas en los mismos terrenos y estimó un plazo de ejecución de aproximadamente tres meses, según lo acordado con las empresas constructoras.