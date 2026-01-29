Alerta por tormentas en Neuquén y Río Negro: advierten por lluvias, granizo y ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que abarca a toda la provincia de Neuquén y al Alto Valle de Río Negro. El fenómeno está previsto para la tarde-noche del viernes 30 de enero.

Alerta por tormentas en Neuquén y Río Negro

Según el organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por lluvias intensas en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 milímetros, aunque en algunos sectores estos registros podrían ser superados de manera puntual. Ante esta situación, se recomienda a la población tomar una serie de medidas preventivas para evitar riesgos:

Evitar salir de los hogares durante el desarrollo de las tormentas.

durante el desarrollo de las tormentas. No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.

y limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua. Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.

y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda. Cerrar y mantenerse alejados de puertas y ventanas.

de puertas y ventanas. Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

que puedan ser desplazados por el viento. Si se está al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de protección civil ante posibles actualizaciones de la alerta.