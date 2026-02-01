Alerta en el Parque Lanín: tras la tormenta eléctrica, brigadistas y vecinos extinguieron múltiples focos de incendio

La zona norte del Parque Nacional Lanín se convirtió en el escenario de un intenso operativo tras una tormenta eléctrica que descargó su furia sobre la vegetación seca. El Comando de Incendios, conformado por 30 especialistas y apoyado por Gendarmería Nacional, trabajó a contrarreloj para sofocar los focos iniciados por el impacto directo de rayos en áreas críticas como Lago Huechulafquen y Ruca Choroy.

Uno de los puntos más destacados de la jornada fue la respuesta temprana de los vecinos de la zona. En el Cerro Cantala (Huechulafquen), fueron los propios pobladores quienes detectaron y atacaron el fuego apenas se inició, logrando su extinción total antes de que el viento lo propagara.

Lo mismo ocurrió en Población Pampa Hernández (Lago Paimún), donde uno de los dos focos registrados fue sofocado íntegramente por los residentes, mientras 10 brigadistas de las centrales ICE Centro y Sur monitoreaban el segundo frente para evitar sorpresas.

Combate extremo en Las Coloradas y Ruca Choroy

El acceso a los incendios no fue sencillo. En el sector de Las Coloradas (Población Antín), una cuadrilla de 4 combatientes y 7 pobladores debió caminar durante tres horas por bosque cerrado para llegar al foco que consumía caña colihue y un ejemplar de coihue. El ataque terrestre fue reforzado desde el aire con descargas de un avión AT802 y un helicóptero del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

En Ruca Choroy, el desastre fue evitado tras el impacto de un rayo sobre una araucaria milenaria. Personal del ICE Norte trabajó con motosierras para el apeo del ejemplar y herramientas de zapa para enfriar los 60 m² afectados, logrando extinguirlo durante la tarde del sábado.

Estado actual de los focos en Lanín este domingo 1 de febrero

A esta hora, el balance del Parque Nacional Lanín es el siguiente:

Extinguidos: Las Coloradas, Puesto de Milla (Ruca Choroy) y Cerro Cantala.

Las Coloradas, Puesto de Milla (Ruca Choroy) y Cerro Cantala. Contenido: El incendio en la zona de Yeguadas , que afecta 0.67 hectáreas, se mantiene bajo monitoreo constante mediante un avión observador equipado con cámaras 360°.

El incendio en la zona de , que afecta 0.67 hectáreas, se mantiene bajo monitoreo constante mediante un avión observador equipado con cámaras 360°. Patrullajes: Gendarmería recorrió Quilanlahue tras denuncias de columnas de humo, aunque los resultados fueron negativos.

Las autoridades recordaron que, ante cualquier avistamiento de humo, se debe dar aviso inmediato a la Radioestación del ICE (teléfono 2972-427210 o Whatsapp 2944-201859).