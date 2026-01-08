Incendios en la Patagonia: evacuaron familias y restringieron la circulación en Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo

Desde el Municipio de Epuyén informaron que evacuaron personas y desde Vialidad Nacional informaron que este jueves por la tarde se encuentra restringida la circulación para todo tipo de vehículos en la Ruta Nacional 40, en el tramo que une Epuyén con El Hoyo, debido a la aproximación del incendio forestal a la calzada.

Según el comunicado oficial emitido a las 17:50 del 8 de enero de 2026, la medida se mantendrá hasta nuevo aviso como forma de prevención y para resguardar la seguridad de quienes transitan por la zona.

Desde el organismo solicitaron a los usuarios respetar las indicaciones de las fuerzas de seguridad, que se encuentran llevando adelante el corte preventivo de circulación en el sector afectado.

La restricción se enmarca en el complejo escenario que se vive en la región cordillerana de Chubut por los incendios forestales, que continúan activos en distintos puntos y obligan a tomar medidas extraordinarias para evitar situaciones de riesgo.

Evacuados por los Incendios en la Patagonia

La Municipalidad de Epuyén informó que el Gimnasio Municipal de El Maitén se puso a disposición para los evacuados de la zona del Coihue. En este contexto, informaron que deben acercarse al Gimnasio Municipal para recibir asistencia y apoyo, como también, seguir las instrucciones de las autoridades.

En cuanto al corte de la Ruta Nacional 40, Vialidad Nacional recordó que ante emergencias se puede consultar al 0800-222-6272 o 0800-333-0073, y que el estado actualizado de las rutas se encuentra disponible en el sitio oficial del organismo.