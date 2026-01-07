Hacía fuego en plena alerta por incendios en la Patagonia: multan a turista en Bariloche

En medio de las condiciones extremas de riesgo de incendio forestal, un turista fue sorprendido mientras hacía fuego en un sector del parque municipal Llao Llao, en Bariloche. La intervención de la Policía de Río Negro y de guardaparques terminó con un acta de infracción, en una zona donde rige la prohibición total por los incendios en Puerto Patriada.

Incendios forestales: sorprendieron a un turista haciendo fuego en Bariloche

El hecho ocurrió este martes por el mediodía, en el sector del puente del arroyo Angostura. Según informó la Policía de Río Negro a este medio, los agentes observaron a un hombre junto a su familia mientras utilizaba un recipiente tipo «chulengo» para cocinar.

Los efectivos advirtieron en el lugar que está prohibido hacer fuego en cualquier parte, debido a las condiciones extremas de riesgo de incendios forestales.

Elementos secuestrados: el fuego se realizaba en un chulengo descubierto, pese a la prohibición vigente. Foto: gentileza.

Tras la advertencia policial, se procedió a labrar el acta de infracción correspondiente. De acuerdo a la información oficial, el turista manifestó no conocer la prohibición y apagó el fuego de manera inmediata.

Luego, a las 15.15 se hizo presente personal de guardaparques, que identificó a las personas involucradas y completó la infracción administrativa. El hombre tiene 41 años y se encontraba de visita en la ciudad junto a su familia.

Controles reforzados en la Patagonia por los incendios forestales

El procedimiento se realizó en un contexto de controles reforzados en áreas naturales las altas temperaturas elevan el riesgo de incendios en la Patagonia. Desde los organismos locales recuerdan que la prohibición alcanza cualquier tipo de fuego al aire libre.

Las autoridades reiteraron que estas medidas buscan prevenir incendios forestales que puedan afectar zonas urbanas cercanas, en una temporada de alta afluencia turística y condiciones climáticas adversas.