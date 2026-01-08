Incendios en la Patagonia: Río Negro sigue sin focos activos y continúa colaborando con Chubut

El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) difundió este jueves un nuevo parte oficial en el que informó que Río Negro no presenta focos activos de incendio, aunque se mantiene el estado de alerta por las condiciones meteorológicas y el riesgo extremo en varias localidades.

Río Negro sigue sin focos activos y continúa colaborando con Chubut en los incendios en Epuyen

Según el informe, durante la jornada la Zona Andina registra temperaturas elevadas, con máximas cercanas a los 28°C en Bariloche y El Bolsón, lo que configura un escenario de alto riesgo de incendios forestales. Por ese motivo, desde el organismo provincial reiteraron el pedido a la comunidad para extremar los cuidados y respetar las prohibiciones vigentes durante la Emergencia Ígnea.

En cuanto al índice de peligrosidad, en Bariloche y Luis Beltrán el nivel es alto, mientras que en El Bolsón, General Conesa, Río Colorado y Viedma el riesgo es extremo.

A pesar de no registrar focos activos en el territorio provincial, Río Negro continúa colaborando con Chubut en el combate de los incendios que afectan a la zona de Epuyén. En este marco, desde el SPLIF de El Bolsón se desplazaron 15 brigadistas y dos móviles —un minibús y una camioneta— para reforzar las tareas en el área afectada.

Desde el organismo recordaron que ante cualquier columna de humo o indicio de incendio se debe llamar de inmediato al 103. Además, toda la información oficial se encuentra disponible en el sitio web: www.veranoseguro.rionegro.gov.ar.

Emergencia Ígnea: qué no se puede hacer

Durante la vigencia de la Emergencia Ígnea está prohibido:

Encender fuego al aire libre en zonas de bosque, montaña, senderos, riberas de ríos, lagos y arroyos, y en espacios públicos o áreas naturales no habilitadas.

Realizar quemas de residuos de cualquier tipo y uso recreativo del fuego.

Hacer fuego para cocinar fuera de lugares expresamente habilitados o cuando el índice de peligrosidad no lo autoriza. Con riesgo extremo, está prohibido en todos los casos, incluso en campings, fogones y viviendas particulares.

El incumplimiento de estas medidas puede derivar en multas de entre 100 y 100.000 litros de gasoil, además de acciones penales y patrimoniales.