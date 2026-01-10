Incendios en la Patagonia: en el Parque Lanín, avanza el control en Rucachoroi y sigue la lucha contra el fuego en Magdalena

El Comando Operativo del Parque Nacional Lanín informó sobre el estado de dos incendios forestales que se registran dentro del área protegida, con realidades distintas pero bajo un intenso despliegue de recursos humanos y técnicos para su control. Los detalles.

Amplio operativo para contener dos focos ígneos en el Parque Nacional Lanín

Mientras que el foco ubicado en la zona de Rucachoroi, en el sector de Mallín del Ternero, se encuentra actualmente circunscripto y sin avance fuera del perímetro establecido, el incendio denominado “Magdalena”, en la zona Centro del parque, continúa activo y presenta un escenario de alta complejidad por su difícil acceso.

En el caso de Mallín del Ternero, el rápido y coordinado accionar de los brigadistas permitió contener el incendio y evitar su propagación hacia áreas de alto valor ambiental. El foco, cuyo origen y superficie afectada aún no fueron determinados, se localiza a unos 1.695 metros sobre el nivel del mar.

Durante la jornada de ayer trabajaron en el lugar 20 brigadistas del ICE Norte, junto a personal del Servicio Provincial de Manejo del Fuego y pobladores de la zona, quienes realizaron tareas de delimitación y contención del frente de fuego.

El operativo contó además con apoyo aéreo mediante un helicóptero y un avión hidrante, que efectuaron descargas estratégicas para reforzar las líneas de defensa. Estaba previsto que una cuadrilla continúe con labores de control, enfriamiento y vigilancia, a fin de consolidar la contención y prevenir posibles reactivaciones.

En paralelo, el incendio “Magdalena” permanece activo en un sector de muy difícil acceso, a una altitud aproximada de 1.330 metros sobre el nivel del mar, y con origen aún desconocido.

Tras la activación del operativo de respuesta inicial durante la tarde de ayer, los equipos pernoctaron en la Seccional Caña Plantada a la espera de condiciones seguras para el ingreso.

Dos cuadrillas del ICE Centro y del Sistema Provincial de Manejo del Fuego fueron helitransportadas a la zona, donde actualmente trabajan 14 brigadistas en tareas de ataque directo, evaluación del comportamiento del fuego y aseguramiento del perímetro. El combate se ve reforzado con descargas de agua desde aviones AT del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y de la Provincia del Neuquén.

El operativo en Magdalena cuenta además con el acompañamiento de Protección Civil de Junín de los Andes y del Ejército Argentino, que colaboran en la logística y el soporte en un contexto marcado por la complejidad del terreno y el acceso limitado. Las autoridades mantienen un monitoreo permanente de la evolución del incendio y ajustan las estrategias según las condiciones operativas y meteorológicas.

Desde el Parque Nacional Lanín reiteraron la importancia de extremar las medidas de prevención y recordaron que está absolutamente prohibido hacer fuego en los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces.

El uso de fuego solo está permitido en campamentos organizados y habilitados, administrados por prestadores autorizados. Asimismo, subrayaron que la prevención de incendios forestales es una responsabilidad compartida entre organismos, visitantes y pobladores, y que el respeto por las normas es clave para proteger los ecosistemas patagónicos durante una temporada de alto riesgo.