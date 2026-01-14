Incendios en la Patagonia: sin focos activos en Río Negro, la provincia previene y suma 50 brigadistas al SPLIF  

Continúan los refuerzos frente a elevado riesgo de incendios. A través de nuevos vehículos, equipamiento y herramientas, el SPLIF continúa fortaleciéndose frente al elevado riesgo de incendios forestales en la provincia. Si bien en Río Negro no hay focos activos, se solicita mantener los cuidados y comunicarse al 103 en caso de vislumbrar una columna de humo o cualquier situación de riesgo.

El Gobernador Alberto Weretilneck recorrió, junto al Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, y el Coordinador del SPLIF, Orlando Baez, la base del Servicio en El Bolsón. Allí dialogaron con personal sobre el funcionamiento del sistema y la situación actual en la región.

Durante este miércoles en la Zona Andina se registran lluvias débiles y dispersas, con ráfagas de viento, lo que mantiene condiciones elevadas de riesgo para la ocurrencia de incendios.

En Bariloche, General Conesa y Luis Beltrán, el índice de peligrosidad por incendios es extremo; mientras que en El Bolsón es alto.

El SPLIF continúa fortaleciendo su capacidad de respuesta

El SPLIF incorporó más de 50 brigadistas al sistema, que continúan capacitándose en distintas bases operativas en la provincia.

En El Bolsón se sumaron nuevos vehículos y equipamiento fundamental: tres camionetas, un camión cisterna de 10.000 litros, y un tractor que será incorporado la semana próxima. También se reforzó el sistema tecnológico con estaciones meteorológicas, cámaras de monitoreo, drones y paneles solares.

Además, se entregaron un vehículo tipo UTV, mangas de incendio y herramientas manuales para su uso operativo.

Combatientes del SPLIF siguen prestando apoyo en Chubut

Brigadistas el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendio Forestales pertenecientes a El Bolsón y Bariloche continúan prestando apoyo y trabajando en los incendios de Chubut, con recambio permanente de personal.

Además, se mantienen refuerzos de brigadistas de General Conesa y Luis Beltrán, para fortalecer la Zona Andina.

El SPLIF informó también que para la próxima semana se prevé nuevamente un escenario con índices extremos en distintos puntos de la provincia. Por ello, se solicita a la población seguir extremando los cuidados, cediendo el paso a vehículos de emergencia y dando aviso inmediato al 103 ante cualquier situación de riesgo.