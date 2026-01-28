Incendios forestales: el Gobierno evalúa incluir la Emergencia Ígnea en extraordinarias tras el reclamo de los gobernadores

Tras el pedido de los gobernadores patagónicos, el Gobierno Nacional analiza la posibilidad de incorporar al temario de extraordinarias la Ley de Emergencia Ígnea para dotar de herramientas a las provincias asediadas por los incendios forestales.

Nación analiza destrabar fondos con una ley de emergencia

“Podría ser”, confesó una inobjetable fuente al respecto de la posibilidad. En la misma sintonía, otro integrante de la mesa política del presidente Javier Milei admitió que la propuesta está en evaluación y que, si el diagnóstico elaborado se ajusta a los parámetros oficiales, podrían avanzar en su incorporación.

Lo cierto es que con 230 mil hectáreas de tierras afectadas por el creciente fuego, la Patagonia se encuentra en una compleja situación que llevó a los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Rio Negro), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz) a oficializar el reclamo.

Los mandatarios provinciales piden por la libre disponibilidad y reasignación de partidas para hacer uso de los recursos nacionales, y si bien el Poder Ejecutivo puede dictar decretos para prorrogar la ley que data de 2022, aspiran a tratarla durante el inicio del período extraordinario que iniciará el próximo lunes 2 de febrero y que se extenderá hasta el 27.

De sancionarse, la norma permitiría destrabar fondos extraordinarios, agilizar la incorporación de medios aéreos y equipamiento, fortalecer la coordinación entre Nación y provincias, asistir de manera directa a las poblaciones damnificadas y planificar una respuesta integral frente a los incendios y sus consecuencias.

La realidad de la zona preocupa a varios integrantes del Gabinete, que temen por el crecimiento del mismo, por lo que aseguran que los Ministerios de Seguridad y Defensa enviaron recursos y trabajan en coordinación para auxiliar al gobierno provincial.

Hasta entonces, la mesa política que se reunió el pasado lunes no ha discutido la solicitud, y lo hará en un nuevo encuentro la semana próxima. Sin embargo, anticiparon que el Ejecutivo sumará nuevos proyectos al listado que se tratará durante el verano.

NA