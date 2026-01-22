«Chubut no está sola»: Río Negro envía su helicóptero para combatir los incendios en Los Alerces

El helicóptero de alta capacidad de Río Negro fue desplegado en la zona de Lago Rivadavia para tareas de combate aéreo y apoyo logístico. Foto: Gobierno de Río Negro.

El Gobierno de Río Negro dispuso el envío de un helicóptero de alta capacidad a Chubut para colaborar en el combate de los incendios forestales en la zona cordillerana. La aeronave ya opera en Lago Rivadavia, con tareas centradas en la protección de viviendas y áreas pobladas, mientras continúan las evacuaciones en el Parque Nacional Los Alerces.

Incendios forestales en la Patagonia: Río Negro activa cooperación regional y medios aéreos

El despliegue es parte del convenio de trabajo conjunto que Río Negro mantiene con Neuquén, Chubut y Nación, que prevé asistencia mutua ante emergencias ambientales. La Provincia también aportó recursos humanos y operativos, en una estrategia basada en la solidaridad entre jurisdicciones y el trabajo coordinado frente al fuego.

La situación en Chubut se agravó durante las últimas horas, con focos activos en el Parque Nacional Los Alerces y evacuaciones preventivas en Villa Lago Rivadavia. Vecinos de las zonas más cercanas a la Portada Norte debieron trasladarse a la escuela 103 ante el avance de las llamas.

Río Negro dispuso medios aéreos y recursos humanos para enfrentar los incendios en Chubut.

El gobernador Alberto Weretilneck destacó el acompañamiento de Río Negro ante la emergencia y remarcó el compromiso regional frente a los incendios. “Chubut no está sola. Río Negro está firme y presente, acompañando a una provincia hermana. Frente al fuego no hay fronteras, sino comunidades que cuidar y un compromiso compartido de estar unidos, poniendo a disposición todos los recursos necesarios”, expresó.

Helicóptero de alta capacidad y brigadistas del SPLIF refuerzan zonas críticas en Chubut

El helicóptero enviado es una aeronave pesada, preparada para operar con viento fuerte y en zonas de difícil acceso. Tiene capacidad para trasladar brigadistas, transportar equipamiento y realizar descargas aéreas de grandes volúmenes de agua.

El despliegue aéreo forma parte del trabajo directo del Splif, que también envió diez combatientes desde El Bolsón al incendio del parque nacional Los Alerces y otros diez brigadistas de Bariloche al foco activo en Puerto Patriada, donde refuerzan a las dotaciones locales.

Desde el Gobierno de Río Negro señalaron que la cooperación regional es un eje central de la estrategia de prevención y respuesta ante incendios forestales.