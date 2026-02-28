Inédita foto microscópica de una mariposa con polen en sus alas ganó un premio internacional en España 

"Alas de mariposa con polen de girasol", la foto que ganó el concurso "Fotciencia" en categoría micro. Foto: gentileza Brandon Antonio Segura Torres y Priscilla Vieto Bonilla.

Al caer la tarde, una mariposa se rindió en su patio; y en el silencio de sus alas, Brandon Antonio Segura Torres y Priscilla Vieto Bonilla descubrieron un secreto que la muerte no logró borrar.



Amantes del reino animal, los estudiantes de Biología hallaron que el animal tenía residuos de polen en sus alas. Pudieron verlo a través de un microscopio convencional que tienen en su casa, en Bariloche. “Es curioso. La mariposa no poliniza por las alas, y si lo hace es a través del néctar o la boca”, contó Brandon. Ese suceso, que a simple vista no se puede apreciar, fue una casualidad y derivó en una fotografía científica que ahora recorrerá el mundo.

El insecto era una “Ojitos del sur” (Adetomeris erythrops), una hermosa especie nativa de la Patagonia argentina y chilena. Se caracteriza por sus grandes ocelos rojos, alas rosadas o amarillas y tiene hábitos nocturnos: es común verla atraída por las luces.

Brandon Antonio Segura Torres y Priscilla Vieto Bonilla.

Vívida y majestuosa, esa mariposa fue la llave para que la pareja ganara el prestigioso concurso de fotografía “Fotciencia” de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (Fecyt) al que se postularon el año pasado en representación de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

Brandon y Priscilla se quedaron con el primer puesto en la categoría «micro» y ahora la mariposa andina será expuesta en palacios y museos de España para todo público a partir de marzo. “Es un concurso internacional de fotografía científica. Ganamos el primer lugar en la categoría micro y eso es muy interesante. Nos sorprende a nosotros mismos todo el tiempo”, expresaron a Diario RÍO NEGRO.

Proliferación de hongos creciendo sobre el ojo compuesto de una polilla. La imagen es de microscopio electrónico de barrido reintepreptada con IA. Foto: Brandon Segura Torres y Priscilla Vieto Bonilla.

Según comentó Brandon, aplicaron unas 250 personas de todo el mundo, sobre todo investigadores que hacen fotografía para ciencia. Los jóvenes estudiantes de la carrera de Biología realizan fotografía microscópica como un hobby que los ha llevado muy lejos.

“Junto con mi esposa hacemos divulgación científica y utilizamos muchas herramientas”, dijo el fotógrafo. Además del microscopio, también utilizan cámara macro, microscopio electrónico de barrido (SEM), inteligencia artificial y otras técnicas de microscopía, depende del trabajo que quieran realizar.

Ellos trabajan desde su casa. “Tenemos nuestro equipo, pero en realidad siempre representamos a la universidad, porque fue ahí donde aprendimos, donde empezamos a tocar los microscopios y los profesores que nos dieron las primeras guías”, asegura Brandon.

Microfósil de diatomea de las minas de ingeniero Jabobacci. Imagen SEM coloreada digitalmente a mano. Foto: Brandon Segura Torres y Priscilla Vieto Bonilla.

“Fue a través de la universidad que entramos a este mundo y que aprendimos todo lo que hay que aprender”. Antonio Brandon Segura Torres, fotógrafo científico.

“En el microscopio electrónico de barrido (SEM) se ven estructuras que uno ni se imagina, increíbles”, aseguraron. Ellos se valen de un equipamiento SEM del Centro Atómico que el profesor Carlos Bertoli hace dos años les enseña a utilizar.

Imágenes que muestran lo desconocido: un atractivo en la ciencia

“Hacer imágenes científicas bellas logra acercar a las personas a la ciencia”, postuló Brandon. Para él, hay escacez de fotografías microscópicas, mucho menos que imágenes del espacio exterior o la galaxia y es menos común apreciarlas. «Nos dimos cuenta que esas imágenes pueden generar un impacto en las personas”, aseguró.

Brandon y Priscilla sueñan con convertirse en divulgadores de ciencia. “Nos gusta la divulgación de ciencia a que uno estaba acostumbrado a ver hace 20 años, seria y apasionante”, dice. Contrapuesto a la que se ve en You Tube actualmente.

La parte posterior de la antena de una polilla. Contiene pelos diminutos llamados «sensilas». Imagen con SEM. Foto: Brandon Segura Torres y Priscilla Vieto Bonilla.

“Nuestra visión a futuro es lograr divulgar ciencia con la misma pasión y calidad que lo hacía Carl Sagan en los documentales que él hacía en los 80. Llegar a las personas, inspirarlas de esa manera, como uno se inspiró cuando era pequeño viendo estas cosas”, se sinceraron.

Sagan fue un célebre astrónomo, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico estadounidense. Se hizo famoso por acercar la ciencia a las personas y el público general a través de la serie documental «Cosmos: Un viaje personal».

La historia de Brandon y Priscilla nace de una pasión

Ellos son oriundos de Costa Rica, nacionalizados argentinos. Brandon es técnico en Electrotecnia, se desempeña como profesor de robótica y diseñador industrial y estudia Ciencias Biológicas. Priscilla es estudiante de la licenciatura.

Su historia comienza en su país natal donde se casaron. Se conocieron en campamentos de ciencia organizados por el Gobierno de Costa Rica. Luego de contraer matrimonio, decidieron mudarse Argentina para convertirse en investigadores.

Cristales de vitamina C vistos con luz polarizada. Foto: Brandon Segura Torres y Priscilla Vieto Bonilla.

Desde 2020 viven en Bariloche donde estudian la Licenciatura en Ciencias Biológicas en el Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad del Comahue (CRUB). En aquel momento, cursaron una semana en el aula y luego empezó la pandemia de covid-19. “Al no poder asistir a los laboratorios decidimos adquirir un microscopio para poder realizar los laboratorios en casa. Esa fue la clave para poder mejorar las técnicas de fotografía microscópica al poder dedicarle muchas horas”, contó Brandon.

Además del microscopio, tienen axolotes de mascotas. Como pareja comparten infinitos intereses, entre los que se destaca la biología, la fascinación por el reino animal y el arte de la fotografía. Se postulan constantemente a concursos de fotografía nacionales e internacionales. Una profesora los inscribió al primer certamen que ganaron en 2023 y desde ese entonces, no pararon de obtener premios y menciones especiales.

Premios en concursos internacionales y nacionales

Hasta ahora, la pareja logró obtener 15 premios destacados en concursos de fotografía científica en un período de dos años, desde 2023 a 2025. Estos son:

Primeros lugares Internacionales:

Primer lugar internacional en certamen de fotografía microscópica FOTCIENCIA expedida por Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECYT y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (2025).

Concurso de fotografía científica de la Federation of American Societies for Experimental Biology FASEB BioArt Awards. Categoría Overall Early-career con vídeo de aumentos interactivos a microfauna de la Patagonia y en la categoría Short Video con vídeo de Time-Lapse del desarrollo embrionario del huevo de axolote. (2024).

Primer lugar en Wiki science competition en la categoría Set de imágenes con foto que muestra las etapas del desarrollo embrionario del axolote. (2024).

Primer lugar en concurso sudamericano de fotografía científica de Wikipedia Foto Física en la categoría General, fotografías preparadas con imagen de cristales de Vitamina C. (2024).

Menciones internacionales:

Tercer lugar en el concurso internacional de fotografía artística SEM Nanoartography 2025 con imagen de microfósil de diatomea. Expedida por Purdue University (2025).

Mención de honor en el concurso internacional de fotografía artística SEM Nanoartography 2025 en la categoría “Human-AI” con imagen de proliferación de hongos en ojo de polilla, imagen real de microscopio electrónico de barrido procesada con IA para darle más colores y texturas.

Segundo lugar en concurso sudamericano de fotografía científica de Wikipedia Foto Física en la categoría “General, fotografías espontáneas o naturales” con imagen de flor vista con filtro quepermite apreciar patrones UV escondidos a la vista humana. 2025

Mención de honor en concurso internacional de fotografía microscópica OLYMPUS, Fifth EVIDENT Image of the Year Award con imagen de parásitos de la Patagonia estudiados en el CRUB de Bariloche. 2024

Seis menciónes de honor en concurso internacional de fotografía científica microscópica de Bioimaging North America 2024.

Distinción en el concurso de fotografía científica Nikon Small World 2023 con imagen de larva de axolote con una semana de nacido.

Concursos nacionales:

Primer lugar el concurso nacional de fotografía científica BIO-OPTIC con imagen de larva de axolote aún dentro del huevo sin eclosionar. 2024

Primer lugar en Wiki Science Competition 2023 en categoría microscópica con imagen de pareja de copépodos apareándose.

Primer lugar en Wiki Science Competition 2023 en categoría set de imágenes con registro del desarrollo de huevo de axolote.

Ganadores de primer & segundo lugar en concurso nacional de fotografía científica «Ciencia y Foco VIII» (La última edición del país en 2023) en la categoría “Más allá de nuestros ojos”.

Premio especial de la Fundación Argentina de Nanotecnología 2023 con imagen de dorso de ácaro realizada en microscopio electrónico de barrido y coloreada digitalmente a mano.

Cuatro publicaciones en revistas

1- Publicación de fotografía de tijereta en la revista de «Royal Entomological Society» INSTAR The magazine for Young Entomologist». pag 10. 2025.

2- Publicación en revista Epsiloon (Francia) — Edición N°43, enero 2025 con imagen de cristales de Vitamina C.

3- Publicación de artículo en la revista CARNOTAURUS del Museo Argentino de Ciencias Naturales: LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO HERRAMIENTA ARTÍSTICA: UN PUENTE ENTRE CIENCIA Y ARTE. Revista N4, página 12.

4- Foto de portada en la revista “Desde la Patagonia”.