«Descuentos agresivos»: Bariloche congela tarifas para tentar a los turistas en la temporada de invierno

La temporada de invierno en Bariloche resulta una gran incógnita para los operadores turísticos. Hay un dato preocupante que no pasa por alto: la baja histórica de reservas ya concretadas para esta época del año.

«La caída oscila entre un 20 y 40% versus años anteriores. Sin dudas, eso nos dispara una alarma», reconoció Martín Lago, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Bariloche.

A partir de diversas reuniones, los referentes hoteleros de una, dos, tres, cuatro y cinco estrellas y propietarios de los hostels concluyeron en que el comportamiento es similar en todos los segmentos. «Ya no sucede lo que veíamos en la temporada de verano cuando se registraba una mayor concentración de la demanda en los cuatro y cinco estrellas. La situación ahora es igual para todos y hay preocupación«, indicó Lago.

Consideró que el segmento de turismo nacional «podría reactivarse más cerca de la fecha del receso escolar» y volver a experimentar lo vivido en la temporada de verano: los turistas que reservan sobre la marcha. Descartó esto para el segmento extranjero.

Lo que pasa en Bariloche, consideran los empresarios del sector, se circunscribe al contexto macroeconómico. «El diagnóstico que tenemos es que estamos caros para el poder de compra nacional. De hecho, de los 3,5 millones de turistas potenciales este verano, 2,3 millones decidieron viajar fuera del país. Es mucho. La demanda del segmento nacional se desplomó como así también el segmento extranjero porque estamos carísimos», lamentó Lago.

«Es simple -añadió el empresario-: si vivo en Buenos Aires, me sale más barato irme de vacaciones a Brasil, incluso al Caribe, que hacer turismo en mi propio país. Al extranjero le pasa lo mismo: cuando un brasileño analiza viajar a Argentina, se da cuenta que, por el mismo dinero, se va a Miami y entra a los parques de Disney por el mismo dinero que acá paga un pase de esquí. Se deja a Bariloche para otro momento más conveniente».

Respecto al desembarco de turistas brasileños, aseguró que hubo un buen volumen de reservas y precompras apenas terminó el verano hasta la primera semana de abril que abría un perspectiva más que positiva. A partir de la segunda semana de abril, sin embargo, se congeló la demanda. «Hoy vemos no solo que no aumenta sino que los operadores emisivos de Brasil nos dicen que les está costando mucho vender. No solo Bariloche sino Argentina«, dijo Lago.

Una operadora receptiva de turismo brasileño advirtió que hay mucha consulta y poca reserva. «Muchos nos consultan por la tarifa del pase de esquí en Catedral. Faltando tan poco para la temporada es difícil decirles que aún no se sabe«, dijo.

Desde el Municipio de Bariloche insisten en congelar la tarifa en 115 mil pesos; mientras que la empresa Catedral Alta Patagonia pidió llevar el pase a 199 mil pesos. El Ente Autárquico Municipal del Cerro Catedral advirtió que aún no se recibió una propuesta formal por parte de la concesionaria.

Congelamiento de las tarifas

Ya durante el verano, reconocieron los empresarios, se percibía que un posible aumento de las tarifas desplomaría las pocas reservas que había. «El mercado se congeló producto de la poca demanda. Esto no solo pasó en Bariloche porque el diagnóstico es para todos por igual», subrayó Lago.

A pocas semanas de inicio del invierno, la Asociación Hotelera Gastronómica, la Cámara de Turismo y la Federación de Empresas y Entidades Bariloche (FEEBA) acordaron poner en marcha «un esquema para apuntalar la demanda«.

«De esta forma, podemos decir que Bariloche congela sus tarifas. Estamos haciendo un esfuerzo para estar competitivos. Como no alcanza, redoblamos la apuesta con descuentos agresivos del 20 al 40%. Somos conscientes de que hay que cubrir salarios para sostener los puestos de trabajo y garantizar un movimiento económico mínimo», afirmó Lago.

«Bariloche sale» se implementará a través de una plataforma con descuentos de hasta el 40% en hotelería, gastronomía y servicios turísticos. Estiman que su lanzamiento será en los primeros días de junio para seducir visitantes.