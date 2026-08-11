Desde Colombia, el relato de quienes son testigos de los rescates tras el fuerte terremoto

Colombia atraviesa horas de conmoción luego del terremoto de magnitud 7,4 registrado durante la mañana del lunes 10 de agosto. Desde las primeras horas, el número de víctimas fatales se fue actualizando con rapidez. Este martes la cifra se encuentra en 169 muertos.

El movimiento sísmico se registró a las 7:34 (hora local) a una profundidad de entre 96 y 107 kilómetros, una distancia que evitó una catástrofe aún mayor en la superficie, pero que facilitó que la onda expansiva se propagara con fuerza hacia países vecinos como Ecuador, Panamá y Venezuela.

En diálogo con Radio RÍO NEGRO, el periodista colombiano Pedro Mendoza compartió el último balance disponible durante la mañana de este martes elevaba a 169 la cantidad de personas fallecidas en todo el país, mientras los equipos de emergencia continuaban trabajando en las zonas más afectadas.

El periodista señaló que el fenómeno estuvo acompañado por numerosas réplicas y que distintas regiones resultaron afectadas. “Hubo más o menos 33 réplicas según el estudio geológico colombiano”, indicó. Entre las ciudades que mencionó dentro de las zonas comprometidas se encuentran Pereira, Cali y Manizales, además de distintos municipios del país.

Terremoto de 7,4 en Colombia: confirman 169 fallecidos y avanzan los rescates

Una de las principales actualizaciones aportadas por Mendoza estuvo relacionada con la cantidad de víctimas. “El último dato de esta mañana habla de 169 fallecidos a nivel nacional”, sostuvo durante la entrevista. El número se conocía mientras los organismos de emergencia continuaban recorriendo las áreas afectadas y trabajando en la búsqueda de personas desaparecidas o atrapadas.

El centro de Pereira aparecía, de acuerdo con el relato del periodista, entre las ciudades que atravesaban la situación más delicada. “Es de las ciudades que tienen más dolor”, afirmó. Según las cifras que manejaba al momento de la entrevista, allí se habían registrado 72 personas fallecidas, 37 reportadas como desaparecidas y 15 atrapadas, además de 66 edificaciones con colapso total.

Miles de vecinos y organizaciones se movilizaron en búsqueda de sobrevivientes

Mendoza remarcó que el panorama permanecía abierto y podía cambiar conforme avanzaran las operaciones de búsqueda y rescate. La magnitud de los daños obligó a movilizar equipos de emergencia hacia distintos puntos del territorio y a establecer prioridades para asistir a las poblaciones con mayores necesidades.

En ese contexto, el periodista explicó que el Gobierno nacional había avanzado con una declaración de desastre natural ante la gravedad de lo ocurrido. Uno de los puntos de especial preocupación era El Chocó, donde las autoridades proyectaban concentrar recursos y coordinar acciones para atender a las comunidades perjudicadas.

Terremoto en Colombia: el impacto desigual en el país y qué zonas recibieron mayor daño

El impacto del terremoto, sin embargo, no fue uniforme en todo Colombia. Mendoza explicó que en la capital del país la situación era considerablemente diferente de la registrada en las zonas más afectadas. “En el interior del país, en su capital, Bogotá, tampoco se presentó ninguna novedad, además del susto”, relató. También indicó que en sectores del Caribe colombiano no se habían registrado problemas de la misma magnitud.

Durante la entrevista repasó además algunos antecedentes sísmicos del país y recordó terremotos que afectaron anteriormente a regiones cercanas. Hizo referencia a los episodios ocurridos en Armenia y Manizales y también al terremoto de Tumaco de 1979, sobre la costa del Pacífico, que provocó graves consecuencias en esa región colombiana.

Al explicar las características geográficas del país, el periodista mencionó la actividad tectónica existente tanto en el Caribe como en el Pacífico y los riesgos asociados a los grandes movimientos sísmicos. En particular, recordó que la costa del Pacífico colombiano cuenta con antecedentes de terremotos capaces de generar tsunamis, una amenaza que forma parte del monitoreo de las autoridades.

Un rescatista busca sobrevivientes tras el terremoto que sacudió Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (Foto AP/Santiago Saldarriaga)

La Cruz Roja y rescatistas se despliegan en el Chocó

Frente a la emergencia, diferentes organismos comenzaron a desplegar personal y recursos. Mendoza destacó especialmente el trabajo de los rescatistas y señaló que la Cruz Roja había enviado desde Medellín un equipo especializado hacia el Chocó. “Ahora hoy nos toca trabajarlo a nosotros”, expresó al referirse a la experiencia de los equipos colombianos que anteriormente habían colaborado en emergencias fuera del país y que ahora debían intervenir en territorio propio.

Al sintetizar el clima que atraviesa el país, el periodista habló de “estos días bastante tristes en nuestro país”, mientras Colombia continúa evaluando las consecuencias del terremoto.

La asistencia a los damnificados y la recuperación de las zonas afectadas serán los principales desafíos una vez superada la etapa inicial de búsqueda y rescate. Mendoza señaló que se esperaba reforzar la llegada de plantas eléctricas, carpas y otros elementos provenientes tanto de la ayuda nacional como internacional, antes de avanzar con la reconstrucción de las viviendas.