Salió a cenar con sus compañeros de trabajo en Bariloche y desde hace una semana, nada se sabe de él

El hombre tiene 50 años y vive en Villa Los Coihues. Foto: gentileza

La policía busca a Juan Leonardo Ifran, de 50 años, en Bariloche, de quien no se sabe nada desde el martes pasado. Desde entonces, su teléfono celular permanece apagado.

Su esposa radicó la denuncia en la Comisaría 27 de Melipal. Según se pudo saber, ese martes el hombre que trabaja en una rentadora de autos se reunió a cenar con sus compañeros para festejar el final de la temporada. Si bien todos coincidieron en no saber qué ocurrió con Ifran, advirtieron que el hombre bebió en exceso y, que incluso, años atrás, ocurrió un episodio similar cuando permaneció desaparecido durante varios días. Según indicaron fuentes allegadas a la investigación, atravesaría una situación de “consumo problemático”.

Al momento de ausentarse, Ifran –que vive en el barrio Villa Los Coihues– vestía un pantalón marrón claro, un buzo gris con capucha con un logo de Puerto Madryn, una campera color azul y zapatillas de color marrón.

Es de contextura robusta, pelo negro canoso corto y peinado para el costado. Mide 1,83 metros, tiene ojos verde, tez blanca y posee un tatuaje con el nombre Liliana.

En las últimas horas, los responsables de la búsqueda recopilaron testimonios, relevaron registros de cámaras de seguridad y realizaron distintas averiguaciones relacionadas con el hombre buscado.

Según indicaron desde la Policía de Río Negro, se realizaron diligencias en su casa a fin de “obtener nuevos elementos que permitan establecer su paradero”.

