Encontraron a un hombre muerto sobre la banquina de la Ruta 22 en Río Colorado este jueves

El hallazgo se produjo en inmediaciones de la Ruta 22, en Río Colorado. Foto: archivo Jorge Tanos.

Este jueves hallaron a un hombre muerto sobre la banquina de la Ruta 22. El hecho ocurrió en Río Colorado y la Justicia investiga los motivos del deceso.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO, el hecho ocurrió en horas de la tarde a la altura del kilómetro 922 de la ruta nacional, en la mano que va hacia Choele Choel.

En primera instancia intervino personal de Seguridad Vial de Río Colorado, quienes certificaron la presencia de un cuerpo de un hombre mayor de edad en la banquina.

Por el momento, la información es escasa dado a que se trata de una zona sin señal telefónica. En el caso interviene fiscalía descentralizada de Río Colorado y se convocó a un médico de la Policía en el lugar.

Encontraron muerto a un hombre que era intensamente buscado en San Martín de los Andes

Un trágico hallazgo se produjo este miércoles en San Martín de los Andes. Encontraron muerto a un hombre que era intensamente buscado en la localidad.

El hecho ocurrió cerca de las 13.30 en cercanías de un arroyo entre los barrios Vega Maipú y Chacra 30 de la ciudad cordillerana de Neuquén.

Según informó Lácar Digital, familiares y allegados del hombre desaparecido habían salido en búsqueda de su paradero cuando una persona encontró el cuerpo y dio aviso a la Policía.

En el caso intervinieron agentes de la Comisaría 43°, quienes convocaron a personal de Criminalística, quienes trabajan en el sector.

Según las primeras informaciones a las que pudo acceder Diario RÍO NEGRO, el caso se trata de un suicidio. Además, medios locales confirmaron que se trata del hombre de nacionalidad chilena que era intensamente buscado en la región.