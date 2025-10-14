Emiliano Evans, el joven buscando en Bariloche, habría sido visto por última vez en Catriel: qué se sabe

Una semana atrás, Emiliano Evans viajó a Bariloche para participar de una actividad universitaria y no hubo más señales del joven. Su desaparición activó una alerta policial a nivel nacional, sus familias y amigos aguardan novedades. En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, su padre aseguró que la Policía lo vio por última vez en Catriel.

Según informaron las autoridades, el joven debía regresar al albergue del Gimnasio Municipal III, donde se hospedaba, pero nunca volvió. Desde entonces no hay rastros sobre su paradero. La denuncia fue radicada en la Sub comisaría 80 de Bariloche y el caso está bajo investigación del Ministerio Público Fiscal.

Su padre explicó a RÍO NEGRO RADIO que previo a que se activara la alerta nacional por su paradero, la Policía le tomó sus datos a Emiliano en Catriel. Aseguran que se encontraba en buen estado de salud.

«No sabemos dónde está, sus compañeros lo veía bien. No tiene celular, así que no lo podemos llamar. No tenía motivos para estar allá. Sus compañeros nos avisó que no estaba», indicó su papá.

Viajó a Bariloche y desapareció: cómo estaba vestido la última vez que vieron a Emiliano

Según los datos oficiales, Emiliano Evans cursa estudios universitarios y se encontraba en Bariloche para cumplir con una actividad curricular. La última vez que fue visto vestía jeans azul con cortes, un buzo negro con cierre en diagonal, zapatillas beige, marca Vans, campera negra, remera tipo chomba azul eléctrica y una mochila negra.

Además, Emiliano tiene contextura delgada, mide 1,78 metros, es de tez blanca, cabello castaño oscuro, ojos marrones y lleva el pelo corto y ondulado.

La Policía provincial desplegó rastrillajes en distintos sectores de Bariloche y alrededores, en coordinación con la fiscalía y unidades especiales de búsqueda. Hasta el momento, no se registraron indicios certeros sobre su ubicación.

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información se comunique al 911 o con la dependencia policial más cercana.