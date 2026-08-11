El Gobierno y Starlink de Elon Musk acordaron para llevar internet satelital a 6 mil escuelas rurales

El plan contempla la entrega de 6.000 kits satelitales y la provisión de conectividad de alta velocidad durante los primeros 24 meses.

El Gobierno Nacional y Starlink, la empresa de internet satelital de Elon Musk, acordaron un programa para llevar conectividad a 6.000 escuelas rurales de todo el país. La iniciativa busca garantizar acceso a internet de alta velocidad en establecimientos ubicados en zonas alejadas, donde la infraestructura tradicional resulta insuficiente o directamente no está disponible.

El proyecto tiene un valor estimado de USD 21,8 millones. De ese monto, cerca de USD 12 millones serán financiados mediante el Fondo del Servicio Universal, mientras que Starlink aportará equipos y servicios valuados en aproximadamente USD 10 millones.

El acuerdo contempla la entrega de 6.000 kits de conexión satelital y la prestación del servicio durante los primeros 24 meses.

Cómo llegará Starlink a las escuelas rurales

Cada establecimiento recibirá un kit compuesto por una antena receptora y un router. La instalación estará a cargo de Starlink Argentina y estará diseñada para funcionar en lugares donde las condiciones geográficas dificultan el acceso a las redes terrestres.

Las escuelas incluidas en el programa accederán a un plan de alta capacidad, con prioridad de conexión y hasta 5 terabytes de consumo mensual.

Durante los primeros dos años, el servicio será financiado por Starlink como parte del acuerdo. Luego, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) asumirá el financiamiento de un tercer año, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio.

La instalación de los equipos se realizará de manera progresiva en distintas regiones del país y tendrá como prioridad a las zonas con mayores dificultades de acceso a internet.

El objetivo oficial es que la mayoría de las 6.000 escuelas beneficiadas cuenten con conectividad estable antes de finalizar el ciclo lectivo 2026.

Cómo funciona el internet satelital de Starlink

Starlink funciona mediante una constelación de satélites ubicados en órbita baja, a cientos de kilómetros de la superficie terrestre. Al encontrarse mucho más cerca que los satélites tradicionales de comunicaciones, el sistema puede ofrecer una latencia menor y velocidades superiores.

El servicio necesita tres elementos principales: los satélites en órbita, las estaciones terrestres que conectan la red satelital con internet y el equipo instalado en cada usuario.

La antena exterior se orienta automáticamente hacia los satélites disponibles y puede cambiar de conexión a medida que estos se desplazan, sin que el usuario tenga que intervenir.

Esta tecnología resulta especialmente útil en zonas rurales, montañosas o alejadas de los grandes centros urbanos, donde la fibra óptica y otras redes terrestres todavía no tienen cobertura.

Cuánto cuesta Starlink en Argentina

Además del programa destinado a las escuelas, Starlink comercializa distintos planes para hogares, usuarios itinerantes y empresas en Argentina.

En agosto de 2026, los planes residenciales parten de aproximadamente $45.000 mensuales y llegan hasta los $65.000, dependiendo de la modalidad contratada. Los servicios para usuarios itinerantes tienen valores que van desde $63.000 hasta $140.000 por mes.

En el caso de las empresas, los planes parten de unos $66.665 mensuales y pueden alcanzar los $642.365, de acuerdo con la capacidad de datos y las características del servicio.

También existe una oferta orientada a conectividad global, especialmente para embarcaciones y usuarios que necesitan cobertura internacional, cuyos planes pueden alcanzar los $3,76 millones mensuales.

La llegada de Starlink a miles de escuelas rurales representa así una apuesta por utilizar la conectividad satelital para cubrir uno de los principales obstáculos de la educación en zonas alejadas: el acceso a una conexión estable donde las redes convencionales todavía no llegan.