Investigadores de la Universidad de Río Negro se destacan en un congreso sobre Sedimentología

La edición 19 de la Reunión Argentina de Sedimentología (RAS) se está realizando en la ciudad de Córdoba y cuenta con la participación de científicos, investigadores, estudiantes y teóricos de todo el país. La Patagonia no es la excepción.

Docentes del Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG, Conicet, UNRN), junto a estudiantes de esa universidad con sede en Roca, son protagonistas del evento que empezó el miércoles 10 y concluye hoy.

Esta edición, tiene el lema “La Sedimentología en la Era de la Ciencia de Datos” porque la Ciencia de Datos y Aprendizaje de Máquinas son conceptos cada vez más comunes en el área de las Ciencias de la Tierra en general, y en la sedimentología en particular.

Una de las investigadoras de Roca es la geóloga Maisa Tunik. «Hemos hecho un esfuerzo grande para poder venir docentes y estudiantes», comentó a Diario RÍO NEGRO. No es la primera vez que participan de este congreso, pero la situación económica este año dificultó la llegada.

El congreso se desarrolla en la ciudad de Córdoba. Foto: gentileza.

Los rionegrinos exponen sus trabajos vinculados a esta rama de la geología que se encarga de estudiar los sedimentos como arena, limo y arcilla; y sus propiedades físicas y químicas. Los procesos de formación, transporte y deposición también son objeto de estudio, así como su transformación en rocas sedimentarias.

«Me convocaron desde la organización para formar parte del comité científico», precisó, que es el que decide qué temas se van a abordar en la reunión. Además, la roquense estuvo a cargo de moderar una sesión y de un curso de su especialidad: Petrografía y Procedencias y Análisis de Datos, que completó cupo de participación con estudiantes de todo el país.

Durante la convocatoria, la rionegrina brindó una charla titulada «@Cont.Ar V2: herramienta de código abierto para análisis petrográfico de areniscas con integración geoespacial». Trabaja junto con un programador de Buenos Aires en estos contenidos que buscan caracterizar las areniscas.

Exposición de mapas antiguos. Foto: gentileza.

«Su aplicación es múltiple, se usa tanto en el ambiente petrolero para clasificar las muestras de los reservorios, también se usa en los estudios académicos, que es con el fin con el cual lo hice», explicó y agregó: «Tiene una alta potencialidad porque conocer el tipo de reservorios que tenemos es útil para saber cuáles contienen los hidrocarburos y en qué tipo de reservorios se puede llegar a almacenar el CO2, así que bueno creemos que va a tener múltiples aplicaciones».

Más expositores de la Universidad de Río Negro en Córdoba

Por otra parte, el becario Mauricio Toffani expuso sobre las «Rampas eólicas: depósitos costeros vinculados a rasgos erosivos en Buenos Aires y noreste de Patagonia».

Maximiliano Rodríguez, becario del Conicet, disertó sobre el «Efecto del régimen macromareal sobre matas microbianas modernas en una planicie de marea», la «Influencia geomorfológica sobre la distribución de esiam en una planicie de marea» y la «Génesis de estructuras arrugadas (wrinkle structures) en un ambiente supramareal moderno».

También participó la becaria Débora Campetella con el «Análisis icnológico y paleoambiental de las formaciones La Primavera y Los Molles (jurásico inferior a medio, Cuenca Neuquina, Argentina)».

Tres días a puro estudio y geología. Foto: gentileza.

El técnico del Conicet Martín Rogel, quien trabaja en el laboratorio del instituto con el manejo del Microscopio Electrónico de Barrido (MEB), el difractómetro de Rayos X (DRX) y el Microtomógrafo Computado por Rayos X, exhibió su trabajo sobre las «Primeras edades u-pb en circones detríticos de la formación Lapa en la Sierra de Chacaico, ciclo precuyano de la Cuenca Neuquina».

Desde la UNRN, también aportaron una exposición de mapas antiguos que muestran cómo fue evolucionando la historia del mapeo geológico, que es la base de sus estudios.

Maisa calificó a la Reunión Argentina de Sedimentología (RAS) como la «reunión científica más importante de Argentina en esta temática». «En Roca, a partir de la universidad y del instituto, tenemos muy buenos trabajos y grupos de trabajo que se están desarrollando», aseguró.

La voz de los estudiantes de la Universidad de Río Negro

Cuatro estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro fueron parte de la delegación a Córdoba para mostrar a nivel nacional sus trabajos durante la reunión de sedimentología.

Daniela Silveira habló sobre la «Caracterización petrográfica de los miembros Laguna Polina y Dos Hermanos, formación La Golondrina (pérmico) provincia de Santa Cruz, Argentina». Lucía Morón expuso el póster «Petrografía de areniscas de las formaciones Anacleto y Allen en barda sur del Río Negro».

La Reunión Argentina sobre Sedimentología reúne profesionales de todo el país. Foto: gentileza.

Además, participaron Enzo Alarcón y Esteban Martínez con dos proyectos sobre los temas: «Edad máxima de depositación de la parte superior de la formación Río Leona (oligoceno-mioceno), Santa Cruz, Argentina» y “Litoscan.ar: sistema automatizado de captura de imágenes para la caracterización petrográfica con inteligencia artificial» y el «Monitoreo de subsidencia mediante dinsar en la región noreste de Añelo, Cuenca Neuquina».