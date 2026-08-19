Llegó a Colombia el Hércules argentino con ayuda humanitaria para las zonas afectadas por el terremoto

El Ejército Argentino ya se encuentra en Colombia y comenzó las tareas de despliegue luego del terremoto de gran magnitud que afectó al país. El contingente viajó a bordo de un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina con equipamiento humanitario para las zonas afectadas.

La información fue difundida este miércoles por la tarde por el Ministerio de Defensa, que informó que ya comenzó la descarga de los medios que serán utilizados durante la misión de asistencia.

El Ejército Argentino ya está en Colombia con equipos para asistir a los afectados

Según detalló el ministerio, el personal militar y el equipamiento comenzaron a trasladarse para iniciar las tareas en los sectores afectados por el sismo. El operativo busca aportar capacidades logísticas y de asistencia frente a la emergencia.

“Nuestras Fuerzas Armadas están listas para desplegarse en el terreno y poner sus capacidades al servicio del pueblo colombiano frente a la emergencia”, señalaron en un comunicado brindado este miércoles a las 15.

El envío había sido anunciado días atrás por el Gobierno argentino y quedó organizado bajo la órbita de Defensa Nacional. Entre los equipos previstos para el operativo se encuentran una planta potabilizadora de agua y una cocina de campaña militar.

También viajó personal preparado para colaborar con las necesidades que surjan en las zonas más afectadas por el terremoto.

El mundo se solidariza con Colombia luego del terremoto

La asistencia argentina se suma al despliegue internacional que comenzó tras la catástrofe. Otros países, entre ellos Estados Unidos, Ecuador e Israel, también enviaron recursos y equipos para colaborar.

El operativo se originó a partir del ofrecimiento argentino realizado por el canciller Pablo Quirno a las autoridades colombianas. La propuesta contempló el envío de capacidades de las Fuerzas Armadas para asistir durante la emergencia.

Las últimas informaciones oficiales indican que la cifra de muertos en Colombia asciende a al menos 312 víctimas. Mientras tanto, continúan las tareas de rescate en distintos puntos del país.