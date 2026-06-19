Investigan la muerte de una niña de cuatro años en Cipolletti: llegó sin vida al hospital

La menor fue trasladada de urgencia al Hospital Pedro Moguillansky, pero ingresó sin signos vitales.

Una niña de 4 años falleció durante la madrugada de este viernes en Cipolletti y la Justicia provincial inició una investigación para determinar las causas de su muerte. La menor fue trasladada de urgencia al Hospital Pedro Moguillansky, pero ingresó sin signos vitales.

Investigan la muerte de una niña de cuatro años en Cipolletti: qué dijo el MPF

La pequeña residía en el barrio San Pablo y, tras constatarse su fallecimiento, se dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente, informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal a Diario RIO NEGRO.

De acuerdo con los primeros datos recabados, la niña presentaría una patología preexistente y se encontraba bajo tratamiento médico. No obstante, la fiscal de turno, Alejandra Altamira, ordenó una serie de medidas para esclarecer las circunstancias del hecho.

Entre las diligencias dispuestas se encuentran la realización de la autopsia, la toma de declaraciones a familiares y personas allegadas al entorno de la menor, además de un allanamiento en la vivienda donde residía.

Por el momento, se mantiene reserva sobre los detalles del caso y aguardan los resultados preliminares del examen forense, que serán clave para establecer las causas del fallecimiento.