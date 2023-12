Isla Jordán en Cipolletti: un lugar para disfrutar de la naturaleza pese a la falta de balneario

La pregunta de todos los años se repite: ¿Habilitarán el balneario en el Paseo Costero de Cipolletti?Mientras el Departamento Provincial de Aguas toma muestreos semanales para analizar las condiciones del agua en el río Negro, las familias disfrutan de otros atractivos que tiene la Isla Jordán. Parques con fósiles, miradores para observar la confluencia de los ríos y paseos de trekking son algunas de las formas que encuentran para conectar con la naturaleza.

El sueño de toda gestión seguirá siendo una ilusión para Claudio Di Tella quien manifestó su anhelo de finalizar su mandato con el balneario del Parque Costero de la Isla Jordán habilitado. El año pasado, el Departamento Provincial de Aguas (DPA) tomó muestras del río Negro para medir la contaminación del agua. En los resultados se conoció que los valores de contaminación superaban los estimados para el uso recreativo del sector.

Este año, desde el personal del DPA y de Recursos Hídricos informaron que se realizaron tomas para las muestras de agua de manera semanal, esto es para determinar si el río Negro está en condiciones de funcionar como balneario.

Según trascendió, por el momento, los resultados son parciales y hay que esperar un poco más para saber si este año finalmente las familias se pueden bañar en el curso de agua. El DPA manifestó que en diciembre es cuando se presentará al municipio el informe final de los análisis que se realizaron.

“Todo depende del caudal que traiga el agua del río. Cuanto más caudal haya más rápido se limpiará el río. Esto es gracias a que se cortó el drenaje de líquidos cloacales en esa zona”, manifestó Sergio Paneiva, director del Parque Costero. Por lo que no se descarta la posibilidad de que en los meses que restan de verano se pueda autorizar su uso recreativo para actividades acuáticas

Pese a que no se cuenta aún con la habilitación del balneario, las familias de Cipolletti eligen la isla Jordán como destino para acercarse a la naturaleza los fines de semana. Trekking por los diferentes senderos turísticos es sin dudas la actividad más elegida para realizar.

Las caminatas en las bardas de la Isla Jordán comenzaron en el 2017 y se convirtieron de a poco en una tradición semanal. «Todos los sábados desde marzo hasta diciembre más de 60 personas se unen a cada caminata. La diversidad en la participación es notable, incluyendo personas de diferentes edades y situaciones físicas» manifestó uno de los organizadores de «Margen Sur», un grupo de trekking que realiza caminatas por la zona costera de Cipolletti.

Los diferentes circuitos ofrecen a los participantes una variedad de experiencias. «Desde la vista en la confluencia de los ríos Neuquén y Limay hasta la caminata más desafiante del cerro y la recompensa del mirador, cada ruta ofrece algo único» aseguraron.

Además comentaron que quienes participan de esta actividad pueden recorrer la ruta de los laberintos: una zona creada por los surcos que se producen luego de las lluvias, lo cual aporta una experiencia inigualable. «Explorar estos caminos hacia el río y disfrutar de la belleza natural demuestra un enfoque innovador para descubrir la región» señaló la organización.

El grupo de trekking «Margen Sur» en los minutos previos a iniciar la caminata por la barda de la Isla Jordán.

Desde la dirección del Parque Costero de la Isla Jordán dijeron que por el momento, en la zona se cuenta con tres establecimientos habilitados que se utilizan para disfrutar del agua y el verano.

Piscina municipal en la isla Jordán: cuenta con dos piscinas olímpicas, servicios de guardavidas, cancha de vóley y fútbol y un quincho. La entrada libre y gratuita y cerca de la temporada se conocerán sus horarios. Para ingresar se exige uso de traje de baño y pelo recogido, no se permite el ingreso de mascotas, no se permite el consumo de bebidas alcohólicas.

Club de empleados municipales en la Isla Jordán: cuenta con camping y piletas pero para entrar se debe abonar una entrada, los valores varían entre mayores y menores. Además cuenta con servicio de acampe y se aceptan mascotas.

Club de caza y pesca en la Isla Jordán: cuenta con diferentes actividades deportivas para realizar y piletas. Para ingresar se debe abonar una entrada.

La dirección del Parque Costero está trabajando en el mejoramiento de los sanitarios del predio. Se trata de aquellos que están ubicados en el ingreso al predio (exproveeduría). Según explicaron están siendo renovados completamente, con nuevos pisos, paredes, techos, artefactos y mobiliario para ampliar su capacidad.

También hay expectativas por la pronta inauguración de la nueva luminaria en todo el sector que se conoce como la olla (el kartódromo, frente a la pileta municipal, camping municipal).

Desde 1996 está prohibido el balneario de la isla Jordán

Los vecinos de Cipolletti no pueden usar esta zona como balneario desde hace 27 años. Fue durante la gestión de Julio Arriaga en el 1996 que se dispuso la primera prohibición para bañarse en la costa del río por la gran contaminación de sus aguas.

Hoy el único lugar habilitado para sobrellevar los días de extremo calor es la pileta municipal. La cual se habilitará cuando comience la temporada de verano.

Actualmente, las esperanzas siguen intactas para revertir una situación que ha dejado a Cipolletti sin un balneario público en sus ríos. Ya que el llamado balneario de El 30 no cuenta como un balneario sino que es un espacio verde donde la gente aprovecha el caudal del canal principal para bañarse. Sin embargo, esto no cuenta con autorización alguna y meterse allí en las aguas no solo que no está permitido sino que es peligroso.

“Pese a que las personas saben que está prohibido bañarse lo hacen igual. Y no solo está prohibido por la contaminación, el balneario no cuenta con un equipo de guardavidas”, expresaron desde la dirección del parque costero.

Contaminación del río Negro: uno de los principales problemas

Según investigadores de Río Negro, uno de los principales problemas de impacto ambiental en el río es por su cercanía a las ciudades y aseguran que está relacionado con cómo llega el agua de las plantas de líquidos cloacales. Muchas plantas están conectadas a los canales de desagües como sucede en Roca, Allen y Cipolletti.

“Los canales de desagüe se diseñaron para colectar el excedente de riego en las chacras, pero algunos también colectan efluentes de las plantas de tratamiento que a veces pueden no funcionar del todo bien”, describió Pablo Macchi, doctor en Ciencias Naturales e investigador de Río Negro.

El doctor y investigador del Instituto de Investigación de Paleobiología y Geología de la Universidad Nacional de Río Negro ya había advertido sobre “sitios críticos con degradación de la calidad del agua”. Según un informe de la universidad, los sitios críticos son Cipolletti, Fernández Oro, Allen, General Roca, Chichinales, Pomona, Carmen de Patagones y la Paloma.