Coincidente con la celebración de sus 99 años, el personal del hospital Rogelio Cortizo de Ingeniero Jacobacci realizó las primeras tres vasectomías. Se trata de una cirugía menor para cortar los conductos deferentes que llevan los espermatozoides, desde los testículos hasta la uretra del hombre. Después de este procedimiento, los espermatozoides ya no pueden salir de los testículos.

Hasta ahora, los pobladores de la Línea Sur que querían someterse a este método anticonceptivo debían trasladarse hasta los grandes centros urbanos. Por eso, dos médicos ginecólogos, Fabio Kolasinki y Marcelo Sánchez, se pusieron en campaña para ofrecer el servicio en el hospital público de Jacobacci. Al ser de complejidad 4B, es el único en toda la Línea Sur que tiene un quirófano; el resto, como Maquinchao, Los Menucos, Sierra Colorada, Ramos Mexía y Comallo, tienen hospitales de complejidad 3.

“Alguien dirá: ¿por qué dos tocoginecólogos hacen vasectomías en lugar de un urólogo? Sucede que atendemos mujeres y era una demanda insatisfecha. Siempre nos remarcaban que los métodos anticonceptivos que proponíamos solo estaban dirigidos a ellas y no a sus parejas”, indicó Sánchez que lleva 24 años en el hospital de Jacobacci. Kolasinki desembarcó a la localidad 11 años atrás.

Se llevaron a cabo las primeras tres vasectomías. Foto: gentileza

La idea quedó dando vueltas. “Como ginecólogos tenemos hábitos quirúrgicos, pero las vasectomía no son parte de nuestra formación. Por eso, logramos que cirujanos de El Bolsón nos entrenaran”, señaló.

Dos años atrás, estos dos médicos participaron de un “intercambio de cirugías de incontinencia de orina en El Bolsón”. En esa oportunidad, los profesionales locales les comentaron que tenían previstas “varias vasectomías” y los invitaron a participar. Después de una ardua práctica, lo implementaron en Jacobacci.

“No es sencillo que el varón acceda a un método anticonceptivo. Dos personas de Los Menucos se acercaron planteando que estaban dispuestos a hacerlo y nos preguntaron a dónde podían avanzar”, contó Sánchez. Hasta ese momento, cuando alguien quería hacerse una vasectomía se pedía la derivación a Bariloche que cuenta con un listado de urólogos. “Sin embargo -acotó-, no era fácil conseguir un turno. Al no ser una cirugía de urgencia, les daban turnos lejanos, después había que avanzar en el prequirúrgico. Era mucha ida y vuelta. Y se perdían muchos días laborales”.

Así los especialistas consultaron el tema con la dirección del hospital y el resto del equipo quirúrgico -anestesistas e instrumentadores-. Al tomar la decisión, arrancaron con tres vasectomías. “Ya hay algunos candidatos más de la Línea Sur”, dijo.

La decisión de someterse a una vasectomía no es sencilla. Sánchez advirtió que muchos varones creen que “si se toca sus testículos, cae su rendimiento sexual, su posibilidad de disfrute va a cambiar y nada que ver. Es una cirugía que se hace en horas de la mañana y a la tarde, se pueden ir a su casa con consejos y ciertos cuidados”. Aclaró que se lleva a cabo con anestesia raquídea -por la espalda- y consiste en dos pequeñas incisiones en la piel y en el escroto.

Se llevaron a cabo las primeras tres vasectomías. Foto: gentileza

Quienes se someten a una vasectomía, deben cuidarse por 40 a 50 días más «hasta que se agote esa reserva que está en las vesículas seminales». «Recién a partir de ahí, se debe hacer un espermograma y si da cero espermatozoides, el hombre ya está en condiciones de no usar ningún método anticonceptivo. Pero los primeros días después de la cirugía, debe usar métodos, ya sea de barrera o cuidarse la pareja», advirtió.

¿Quiénes están interesados en realizarse una vasectomía? Los médicos aseguran que tanto la gente joven como de mediana edad. Por lo general, todos tienen hijos. “Toman la decisión en total acuerdo con la pareja. Es, sin dudas, una ayuda a las mujeres. Sin dudas, estamos en un cambio de época, con el empoderamiento femenino. Es fantástico que la mujer pueda relajarse y no tener que pensar en ligarse las trompas o usar métodos hormonales”, manifestó.

Recordó que Río Negro es precursora de la anticoncepción quirúrgica. Años atrás, cuando la mujer pedía la ligadura de trompas, se conformaba un comité para darle información y concientizarla respecto al paso que iba a dar. “Eso no ocurre más. Se pide un informe físico y se explica la irreversibilidad de la cirugía. Pero la decisión es consciente”, destacó.