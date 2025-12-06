Jazmín destila sueños en la Patagonia: creó Novelli Gin con hierbas de Lago Puelo y promete cero resaca

Hay historias que no nacen en un escritorio ni bajo la luz de una oficina, sino al arrullo del viento de la Patagonia, entre montañas silenciosas. Inmersa en la paz de Lago Puelo, junto a su bebé, Jazmín Piva descubrió un camino para destilar sus sueños en una botella: Novelli Gin.



Su emprendimiento es el resultado de una búsqueda instintiva por crear una vida que le permitiera trabajar y estar junto a Amadeo. “Busqué hacer un negocio que me permita estar con mi hijo, que lo pudiera hacer desde casa estando con él”, comentó la joven oriunda de Bariloche.



Como exbartender conoció el mundo de los destilados por dentro, pero siempre sintió cierta aversión al alcohol fuerte, a ese gusto etílico que domina la copa. Fue ese desagrado por los gins tradicionales, combinada con la botánica exuberante que crecía a su alrededor en la Comarca Andina, lo que encendió la chispa de la alquimia.

Jazmín Piva, la emprendedora de 24 años oriunda de Bariloche.

Novelli Gin, el gin de la Patagonia que «no deja resaca»



Quería disfrutar de su maternidad, vivir entre la naturaleza y crear algo que fuera puro y benévolo como su entorno. Así, logró crear un gin “que no diera resaca, que no cayera pesado”.



Para concretarlo, la montaña le entregó los ingredientes. Novelli es un gin herbal, destilado con flores y plantas silvestres que crecen en Lago Puelo. Caléndula, lavanda, flores de hibiscus; una sinfonía botánica que se convierte en una caricia al paladar.



“No nos emborrachamos y no tuvimos resaca”, aseguran desde el entorno de Jazmín. Ella buscaba una bebida ligera y placentera. “Sabía que quería algo bien herbal que no necesite que le adicionen frutos rojos ni frutas para que sea más agradable”, señaló



El nombre del emprendimiento, Novelli Gin, también se conecta con la familia. Novelli es el apellido italiano de uno de los bisabuelos de Amadeo, su hijo. La emprendedora quiso rendirle homenaje bautizando así a su creación. Sostuvo que se trata de un nombre que evoca “elegancia, tradición” y el peso de una herencia familiar.

La botella de Novelli Gin está pensada para ser reutilizada. (Gentileza).

El laboratorio de Jazmín

Más allá del nombre, la magia está en el ritual. Jazmín es una botánica autodidacta que se guía por la intuición.



Se formó experimentando, buscando información en internet, hablando con otros productores de gin y cerveza de la Comarca Andina, y sobre todo, probando distintas recetas con mucha paciencia.

El proceso se lleva a cabo a través de la maceración indirecta, un ritual que requiere de doce días de fermentación del alcohol con la botánica.



Jazmín recuerda la génesis de la primera tanda con una claridad conmovedora: el bebé pequeño durmiendo cerca, ella encendiendo un sahumerio, con música suave de fondo, y ella pesando cada ingrediente y anotándolo meticulosamente en un cuaderno.



“Tuve la sensación de que me había quedado bien,” recordó sobre aquel momento de expectación. Cuando finalmente lo probó, supo que lo había logrado. La primera receta fue la que se fijó para todas las tandas siguientes.



Su arte se basa en dos variedades: una con cítricos, limón, pimienta y hierbas silvestre de la zona; y otra floral con caléndula.



Para Jazmín la diferencia está en los detalles y en el entorno. Puso un énfasis especial en la sustentabilidad al elegir un recipiente “pituco” que pueda reutilizarse, “que no sea una botella que después se tenga que tirar y que genere mugre”.



De todas maneras, la emprendedora remarcó que el proyecto recién está iniciando. “Es algo super casero, muy artesanal que se va dando de a 25 botellas, no más que eso. No tenemos una fábrica, por el momento es un emprendimiento casero”, remarcó.



Se concretó en mayo de 2025 y vislumbra un gran 2026. “Voy a empezar a alargar ediciones limitadas que representen a las frutas de estación de la zona como la frambuesa y la rosa mosqueta”, expresó.



Esta visión, nacida del deseo de maternar en paz, del instinto y del respeto por lo natural, transformó la cocina de Jazmín en un laboratorio de sueños. Novelli Gin es, ante todo, un manifiesto de que se puede construir una vida tranquila, con tiempo para los hijos, con tiempo para jugar, para crear e inventar.

Con hierbas de la Patagonia, nació Novelli Gin. (Gentileza).

Novelli Gin pasó la prueba de fuego: el freezer y sus amigos

La repercusión de Novelli Gin entre su círculo fue inmediata y sorprendente. Su pareja, familia y amigos quedaron «alucinados» al probarlo. Incluso superó la «prueba de fuego» de los expertos: el gin tiene la graduación alcohólica correcta, verificada por el famoso experimento de meterlo al freezer para asegurarse de que no se congele.

La joven barilochense de 24, Jazmín Piva, pensó en un producto que sea amigable con el cuerpo humano y también con el ambiente. Cada botella de Gin Novelli está diseñada para ser un objeto que trasciende su uso inicial y se pueda reutilizar.

Actualmente, el proyecto se encuentra en una fase de expansión emocionante: está en proceso de patentamiento. Además, se distribuirá en Córdoba y, por supuesto, en la Patagonia, comenzando por comercios de Bariloche, El Bolsón y Lago Puelo.

Un viaje de sabores artesanales por la Patagonia

Gin Noveli se presenta como un producto artesanal que se destaca por sus dos variedades: una opción cítrica que combina limón, pimienta y enebro silvestre de la zona, y una opción floral que incorpora caléndula, lavanda e hibiscus.

La emprendedora Jazmín Piva planea lanzar ediciones limitadas que resalten las frutas y hierbas de temporada de la región. Entre las variedades que tiene en mente se encuentran opciones con frambuesa, rosa mosqueta y eucalipto.

Estas ediciones pretenden aportar nuevas dimensiones al perfil del gin y capturar la esencia de los ingredientes locales, ofreciendo a los consumidores una experiencia que evoluciona a lo largo del año, en armonía con las estaciones.

«Nuestro Instagram es @novelligin, por si quieren seguirnos», indicó Jazmín. La joven de 24 años invitó a explorar un mundo de sabores que celebra la riqueza de la Patagonia de cara al verano 2026.