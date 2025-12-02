Increíble hallazgo en uno de los cerros más altos de la Patagonia: manantiales calientes bajo el hielo

La Patagonia sorprende a cada paso. Aún en los rincones más remotos, hay paisajes deslumbrantes, disparadores para investigar y hacer ciencia. Uno de esos lugares es el cerro San Lorenzo o Cochrane, la cumbre más alta de Santa Cruz.

Es el pico más alto de la provincia y uno de los menos explorados de la cordillera patagónica. Es el segundo más alto de la Patagonia Argentina luego del volcán Domuyo. El San Lorenzo se impone entre Argentina y Chile.

Foto: gentileza Cristian Dimitrius.

En el territorio argentino, se ubica en el Departamento Río Chico a unos 100 km de la traza de la Ruta 40 y en cercanías del Parque Nacional Perito Moreno, al norte. Del lado chileno, se ubica en la región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Provincia Capitán Prat, Comuna de Cochrane.

En la base del cerro, el paisaje parece de otro mundo. El acceso no es sencillo, para llegar al valle hay que recorrer un trayecto sinuoso que combina caminos de montaña, cruces de río y caminatas de alta dificultad.

Foto: gentileza Cristian Dimitrius.

Sin embargo, la postal se va transformando a medida que se avanza: la estepa se pliega en valles, aparecen las lengas, los glaciares y, finalmente, la cima nevada. El macizo rocoso, cubierto de hielo y nieve, esconde tres glaciares, pero hay más por descubrir.

Pocos conocen que a 3.706 metros sobre el nivel del mar, entre el silencio y el viento, el agua late, viva. Hace dos años, en 2023, un equipo de documentalistas de National Geographic (NG) descubrió las únicas aguas termales naturales de la provincia: un hallazgo inusual.

El contraste es un regalo de la naturaleza que asombra hasta los más experimentados: a pocos metros de distancia hay aguas heladas de origen glacial y también, manantiales calientes que brotan desde el subsuelo. La explicación geológica está en la estructura de los Andes.

La historia del hallazgo de las termas en el cerro San Lorenzo

El descubrimiento fue casual, durante la filmación del documental “Planeta Salvaje Argentina”, a cargo del realizador brasilero Cristian Dimitrus. Él llegó con un equipo al valle del río Oro, atraído por los relatos de pobladores que hablaban de un rincón poco conocido al pie del glaciar.

Cristian es documentalista de naturaleza oriundo de Brasil, pero trabaja por el mundo produciendo documentales para National Geographic, BBC, Discovery y muchos otros canales. En estos momentos, está en plena producción para Netflix y para Apple TV y en enero espera volver a Ushuaia.

Foto: gentileza Cristian Dimitrius.

«Grabamos por varios puntos y Patagonia principalmente, y tuvimos mucha suerte encontrar animales increíbles, comportamientos increíbles y sitios poco conocidos«, contó Dimitrius a Diario RÍO NEGRO, con un dominio perfecto del español.

“Nos fuimos directo a hacer el trayecto en 4×4 por dentro del río Oro, con unos paisajes increíbles. Caminamos hacia la base del glaciar del Cerro San Lorenzo y ahí, justo enfrente, hay pozos de aguas termales. Es algo muy único, algo que merece ser preservado”, dijo.

«Fue increíble ver eso, cerca del pico. Fue algo espectacular. Hicimos una historia de eso», aseguró. «Planeta Salvaje Argentina» para él, fue un proyecto importante en un país extranjero, pero que ama y visita con frecuencia.

«Tener esta aventura y descubrir algo, registrarlo por primera vez, es siempre algo que como documentalistas buscamos y es un privilegio, pero más importante es compartir esto con el mundo para que las personas sepan que pueden mirarlo con los propios ojos». Cristian Dimitrius, documentalista de naturaleza.

El referente de NatGeo explicó el fenómeno: “Todos los Andes fueron formados por movimientos de placas tectónicas. Al chocar, una se desliza sobre la otra y entra en contacto con las capas internas de la Tierra. Esa fisura hace que el agua se caliente y emerja justo ahí”, explica.

Las termas se alimentan de esa energía latente que aún persiste bajo la corteza, un recordatorio de que la Tierra sigue viva incluso en los confines más fríos.

Postales del rodaje de la película en el cerro San Lorenzo

Cerro San Lorenzo: un caso excepcional en la Patagonia

Además de ofrecer vistas espectaculares de la Patagonia y de ser un destino para el montañismo, el fenómeno de las termas naturales convierte al cerro San Lorenzo en un caso excepcional dentro de la Patagonia austral, donde la actividad volcánica es escasa.

El hallazgo despierta interés científico y turístico, pero también plantea la necesidad de cuidar el entorno. Para los especialistas, lo agreste -lejos de ser un obstáculo- denota la pureza del lugar que aún se conserva.

Ahora, la provincia de Santa Cruz comenzó a relevar zonas con potencial geotérmico para aprovechar energías limpias, en los últimos años. La zona del San Lorenzo figura entre las áreas de observación.

Sei, la ballena desconocida: otro film de Dimitrius en la Patagonia

El misterio de la ballena sei llega a Buenos Aires. Una historia sobre ciencia, mar y futuro producida por Cristian Dimitrius en la Patagonia, filmada durante 2024. El documental de Jumara Films junto a National Geographic Pristine Seas se presenta este mes en Buenos Aires. Será el jueves 11 de diciembre a las 19.30 en el Centro Cultural de la Ciencia ubicado en Godoy Cruz 2270. Palermo, CABA.