Juegos, luces LED y seguridad: cómo quedó la renovada plaza de Canal V de Neuquén

Vecinos celebraron el cambio del espacio, que antes era inseguro y oscuro.

La plaza de Canal V en Neuquén quedó lejos de ser un lugar oscuro y pasó a convertirse en un espacio seguro, iluminado y pensado para el disfrute de las familias. Con nuevas veredas, mobiliario urbano y juegos, el lugar fue presentado oficialmente por la municipalidad y se perfila a ser de los sitios de recreación del oeste.

De un sitio inseguro una plaza de Neuquén llena de vida y color

La Jefa de Gabinete, María Pasqualini, destacó que se trataba de una emergencia barrial, ya que el predio había quedado como un espacio inseguro.

“Esto es Orgullo Neuquino, y vamos por más. Nosotros decimos sí a las cuentas ordenadas, pero también decimos que el superávit tiene que ir a las obras que la ciudadanía necesita”, expresó.

La remodelación incluyó iluminación led, juegos infantiles, sistema de riego y bancos, con la idea de garantizar que sea utilizado durante todo el día y en horarios nocturnos. Desde el municipio destacaron que lo que resta es la remodelación del skatepark, programada para el año 2026.

Pasqualini puntualizó: “Se remodeló completa, se hizo veredas, todo lo que es equipamiento de juegos, mobiliario urbano y nos queda pendiente remodelar el skatepark, que se utiliza muchísimo por jóvenes no solo de la ciudad sino localidades cercanas”.

La inauguración forma parte de las obras del mes aniversario de Neuquén.

El presidente de la vecinal de Canal V, Luis Sánchez, celebró la obra. “Acá teníamos una oscuridad total, había robos y un aguantadero. Siempre tenía que estar la policía. Era una situación incómoda para todos”, contó.

«Esto se realizó con presupuesto del municipio y en conjunto con la vecinal que es algo que siempre valoramos mucho y estamos muy contentos», resaltó.

Un aniversario de Neuquén marcado por plazas y obras públicas

La subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, Noelia Rueda Cáceres, subrayó que esta es la cuarta plaza inaugurada durante el mes aniversario de la ciudad. Según detalló, la obra se desarrolló con mano de obra municipal y en diálogo con los vecinos, lo que permitió definir sus características.

“Creamos veredones accesibles, anchos, hay mesas con sus correspondientes sillas, bancos, una forestación muy importante con árboles del vivero municipal, restauramos el sistema de riego que no estaba funcionando, y colocamos iluminación led que hace que el lugar sea más seguro y pueda ser utilizado de noche”, explicó.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, elogió la intervención por “sumar un granito de arena más a este combate que llevamos adelante desde Provincia contra el narcotráfico y los consumos problemáticos”.

“Venimos con una política pública dura, trabajando junto al Ministerio Público fiscal, combatiendo al narcomenudeo y el micro menudeo, y esto que es poner luz a un espacio que antes por ahí se usaba para consumo y hoy es un lugar recreativo lleva bienestar a toda la comunidad”, sostuvo.