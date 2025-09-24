16 cuadras de Neuquén lucen renovadas: estrenaron el nuevo asfalto en la calle Bahía Blanca

La Municipalidad de Neuquén repavimentó otras 16 cuadras sobre calle Bahía Blanca y ya avanza con obras en Entre Ríos, un corredor que conecta con el Paseo Costero. Los trabajos forman parte del Plan Orgullo Neuquino y se realizaron entre las troncales El Chocón e Independencia.

Una calle histórica quedó completamente renovada y lista para circular

El secretario de Infraestructura, Alejandro Nicola, remarcó que: “Le recuperamos la vida útil para los próximos 15 años”. La obra fue ejecutada por tramos, de manera de liberar la circulación vehicular a medida que se completaba el asfaltado.

Bahía Blanca y Entre Ríos son consideradas dos arterias estratégicas de la ciudad. Su puesta a nuevo permite mejorar la conectividad sin generar mayores complicaciones al tránsito.

Nicola subrayó la relación entre el desarrollo urbano y el crecimiento económico, afirmando que ambos procesos “mejoran la calidad de vida de los ciudadanos”.

El superávit municipal de Neuquén se refleja en obras

El plan Orgullo Neuquino prevé “3000 nuevas cuadras de asfalto, 25 avenidas troncales y la repavimentación de 200 cuadras que han llegado al fin de su vida útil”, dijo Nicola. Y remarcó que la Bahía Blanca, “una de las avenidas históricas de la ciudad ha quedado nueva”.

Las obras del plan Orgullo Neuquino incluyen asfaltado, bicisendas y mejoras en paradas de colectivos.

La jefa de Gabinete, María Pasqualini, sostuvo que “el nuestro es un municipio ordenado, planificado, hemos superado los objetivos iniciales y el superávit va en obras, en infraestructura y en servicios”.

Además, aseguró que “todo esto se lleva adelante con presupuesto neuquino”, destacando que los fondos locales se destinan a “donde los ciudadanos les cambia la vida”.

Asfalto nuevo, bicisendas recuperadas y más cuadras en marcha

Nicola detalló que el trabajo consistió en retirar 4 centímetros de la carpeta existente y reemplazarla con un “asfalto nuevo que le da mejores características al concreto asfáltico”. También resaltó la renovación de la bicisenda en Bahía Blanca, con su respectiva demarcación.

En la calle Entre Ríos, las carpetas flexibles ya fueron ejecutadas y se trabaja en paradas de colectivos de hormigón. “En 10 días estaría esta calle totalmente liberada para la circulación vehicular”, adelantó Nicola.

La subsecretaria de Infraestructura, Mariel Bruno, puntualizó que se trata de un plan de mantenimiento que prioriza las troncales y las calles por donde circula el transporte público, antes de avanzar con los barrios internos. Desde el barrio Belgrano, su presidenta Carina Leiva celebró la obra: “Quedó hermoso y estamos muy contentos en el barrio porque era algo necesario, son obras que se necesitan”.