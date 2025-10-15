Jueves «calmo» en Neuquén y Río Negro: qué pasa con el viento y cuándo llega el calor al Alto Valle

Tras una jornada con alerta meteorológica por viento y lluvia, se aguarda un jueves «calmo» en Neuquén y Río Negro. Qué dice el pronóstico del tiempo para el Alto Valle, la cordillera y la costa atlántica y cuándo llegará el calor.

Según anticipó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), en Neuquén capital y Cipolletti se aguarda un día parcialmente nublado, con una máxima de 23°C y una leve brisa desde el oeste.

Por la noche se pondrá fresco con una mínima que llegará a 1°C y el viento cambiará de dirección hacia el sur, con ráfagas superiores a los 40 km/h.

Fuente: AIC.

En Roca, por su parte, se espera una jornada soleada y una máxima de 23°C, mientras que el viento oscilará desde el oeste, pero sin mucha incidencia.

Por la noche la mínima será de 1°C y el viento cambiará de dirección hacia el sur, con ráfagas de hasta 35 km/h.

Desde AIC remarcaron que se espera que el tiempo «soleado y calmo» perdure hasta el viernes. Luego, habrá un ingreso de aire subtropical que traerá «calor el fin de semana con aire norte en toda la región».

Desde la capital neuquina hasta Roca pronosticaron un sábado y domingo con temperaturas que rozarán los 30°C, con posibles periodos inestables y tormentas.

Cómo va a estar este jueves en la cordillera

En Bariloche pronosticaron una jornada despejada, con una máxima de 8°C, y con una leve brisa desde el oeste. Por la noche se sentirán fuertes heladas con una mínima de hasta -6°C.

En San Martín de los Andes señalaron que será un jueves mayormente despejado, con una máxima de 8°C y leve presencia del viento desde el oeste. Por la noche, la mínima será de -7°C y el viento cambiará de dirección hacia el sudoeste.

Cómo va a estar en la costa atlántica este jueves

En Viedma se aguarda un jueves mayormente despejado, con una máxima de 24°C, y poca presencia del viento proveniente del el sudoeste.

Por la noche la mínima será de 0°C, mientras que el viento oscilará desde el sur con ráfagas superiores a los 30 km/h.