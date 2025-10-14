Alerta por viento y lluvia en Neuquén y Río Negro este miércoles: los peores horarios y zonas afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla para este 15 de octubre en casi todo el norte de la Patagonia.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por viento y lluvia en Neuquén y Río Negro para este miércoles. Cuáles son las zonas afectadas y cuáles son los peores horarios.
Según precisó el organismo nacional, pronosticaron fuertes vientos con velocidades entre los 40 y 60 km/h provenientes del oeste, «con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h». El fenómeno se registrará en horas de la tarde.
Con respecto a las zonas afectadas, la alerta abarca a toda la provincia de Neuquén, mientras que en Río Negro afecta a:
- Bariloche.
- Pilcaniyeu.
- Ñorquincó.
- 9 de Julio.
- El Cuy.
- 25 de Mayo.
- General Roca.
Además del viento: en qué zonas de Neuquén y Río Negro también esperan lluvia este miércoles
El SMN también emitió alerta amarilla por fuertes lluvias para este miércoles en Neuquén y Río Negro: «El área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 mm«.
Del lado rionegrino, las zonas afectadas son Bariloche y la parte cordillerana de Pilcaniyeu y Ñorquinco. Del lado neuquino, se encuentran Los Lagos, el sur de Aluminé y la cordillera de Huiliches y Lácar.
Con respecto al horario en el que se sentirán las precipitaciones, desde el Servicio Meteorológico apuntaron que empezarán durante la noche de este martes y continuarán durante las horas de la madrugada de este miércoles.
