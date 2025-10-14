Alerta por viento y lluvia en Neuquén y Río Negro este miércoles: los peores horarios y zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por viento y lluvia en Neuquén y Río Negro para este miércoles. Cuáles son las zonas afectadas y cuáles son los peores horarios.

Según precisó el organismo nacional, pronosticaron fuertes vientos con velocidades entre los 40 y 60 km/h provenientes del oeste, «con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h». El fenómeno se registrará en horas de la tarde.

Con respecto a las zonas afectadas, la alerta abarca a toda la provincia de Neuquén, mientras que en Río Negro afecta a:

Bariloche.

Pilcaniyeu.

Ñorquincó.

9 de Julio.

El Cuy.

25 de Mayo.

General Roca.

Mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional para este miércoles 15 de octubre.

Además del viento: en qué zonas de Neuquén y Río Negro también esperan lluvia este miércoles

El SMN también emitió alerta amarilla por fuertes lluvias para este miércoles en Neuquén y Río Negro: «El área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 mm«.

Del lado rionegrino, las zonas afectadas son Bariloche y la parte cordillerana de Pilcaniyeu y Ñorquinco. Del lado neuquino, se encuentran Los Lagos, el sur de Aluminé y la cordillera de Huiliches y Lácar.

Con respecto al horario en el que se sentirán las precipitaciones, desde el Servicio Meteorológico apuntaron que empezarán durante la noche de este martes y continuarán durante las horas de la madrugada de este miércoles.