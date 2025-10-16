Jueves con cambios en el clima del Alto Valle: mañana helada, tarde cálida y ¿qué pasa con el viento? (Foto: Ceci Maletti)

Una jornada de marcada por el tiempo cambiante se anticipa para este jueves en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. La mañana comenzó con cielo despejado, pero con un clima más helado, sin embargo hacia la tarde se espera que ascienda la temperatura y la posible presencia de viento. Mirá el detalle del pronóstico del tiempo para este 16 de octubre.

La helada que cayó durante la madrugada alteró el clima y el Alto Valle terminó amaneciendo con temperaturas bajas y un aire frío, distinto al inicio de la jornada de miércoles.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

El Servicio Meteorológico Nacional detalló que si bien la mañana comenzó helada, se prevé que con el transcurso de las horas las temperaturas vayan ascendiendo hasta alcanzar los 24°C. Este clima cálido se hará sentir más en la franja horaria de la tarde, pero al atardecer descenderá hasta permanecer en los 20°C.

Si bien el clima frío sorprendió, este no será el gran protagonista del día ya que también regresará el viento a la región.

El organismo nacional aclaró que para esta jornada no se espera una alerta meteorológica que genere mayores complicaciones, pero afirmó que las ráfagas del viento podrían alcanzar los 50km/h durante la tarde. De igual manera el viento no será constante, por lo que se irá presentando por periodos y al ingresar desde el sudoeste, podría traer un aire frío desde la zona cordillerana.