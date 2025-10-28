Preparados para salvar: últimos días para rendir la reválida de guardavidas en Roca

Del 10 al 29 de octubre está abierta la inscripción para rendir la reválida en Roca. Foto: gentileza

Guardavidas de Neuquén y Cipolletti ya tienen fecha para revalidar su título y poder trabajar durante el verano 2025 – 2026. Y a los de Roca les quedan pocos días para poder inscribirse. Acá una guía con toda la información que necesitas saber.

La reválida de guardavidas, que se hace todos los años, verifica la aptitud física y teórica de los profesionales. El examen a guardavidas incluye pruebas prácticas de natación y rescate.

La instancia busca demostrar que los profesionales puedan garantizar la seguridad de los bañistas. En Roca la inscripción ya esta abierta.

Reválida de guardavidas en Roca: todo lo que tenés que saber

La Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de General Roca abrió el 10 de octubre la posibilidad de inscribirse para rendir la prueba de aptitud físico-técnica para los guardavidas que quieran trabajar durante el verano 2025 – 2026 dentro del ejido de la ciudad de Roca.

Los requisitos para inscribirse para rendir, de acuerdo al art. 16 de la ordenanza N°4882/2019, son:

a) Libreta Sanitaria con revisación médica vigente emitida no más de treinta días antes de la prueba, el que deberá certificar que se encuentra apto físicamente.

b) Documento de identidad original y copia (sólo los que rinden por primera vez).

c) Libreta de guardavidas y/o título analítico de guardavidas, habilitados y reconocidos por el Ministerio Provincial o Ministerio Nacional de Educación (sólo los que rinden por primera vez).

d) Certificado de actualización de RCP, expedido con treinta días de anticipación como máximo a la prueba de reválida.

e) Certificado de antecedentes penales emitido por autoridad competente.

Reválida en Roca: cómo es el exámen

Según detalló la Municipalidad de Roca – y como está establecido en el art. 17 de la anterior ordenanza – la prueba de reválida se tomará en pileta.

Los aspirantes deberán nadar:

–Quinientos (500) metros de natación continua estilo libre, en un tiempo máximo de once (11) minutos y treinta (30) segundos.

–Cien metros en un (1) minuto y cuarenta (40) segundos.

-Deberán hacer un simulacro de rescate: 25 metros de natación estilo libre seguidos por 25 metros nado con toma y regreso a remolque de una víctima que tendrá los pies inmovilizados por una banda (la distancia de esta última prueba se ajustará a las posibilidades físicas del lugar donde se desarrollen). Esta prueba se tomará sin tiempo ni puntaje.

–Veinticinco (25) metros de prueba subacuática. Sin tiempo.

Para aquellos que quieran rendir la reválida tienen tiempo hasta el 29 de octubre. Lo deben hacer en la Dirección de Deportes, en Av. Gadano N.º 1075 o al mail: hvelazquez@generalroca.gob.ar de 8 a 13 hs.