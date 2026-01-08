Kayakistas de Plottier apagaron un incendio al borde del río Limay: piden extremar los cuidados

Más de 30 personas que participaban de una clase actuaron rápidamente y lograron controlar las llamas.

A última hora de la tarde del miércoles, cuando terminaba una actividad recreativa sobre el río Limay, un incendio sorprendió a los alumnos de la Escuela de Kayak Hábitat de Plottier. Rápidamente, los integrantes de la escuela impidieron que el fuego se propague en una zona de abundante vegetación, ubicada en el Paseo de la Costa, cerca del balneario municipal.

Fuego en el Paseo de la Costa de Plottier: una clase de kayak apagó las llamas

El episodio ocurrió alrededor de las 19.15, a aproximadamente un kilómetro río arriba del balneario de Plottier, en sectores de vegetación ubicados junto a los caminos costeros.

Más de 30 personas que formaban parte de la actividad se organizaron de manera espontánea y comenzaron las tareas para frenar el avance de las llamas en medio de los pastizales secos.

Integrantes de la Escuela de Kayak Hábitat colaboraron para apagar el foco de incendio detectado cerca del balneario de Plottier, en el Paseo de la Costa.

Según se informó, los asistentes utilizaron botellas de agua y los propios kayaks como herramientas improvisadas, lo que permitió controlar el foco antes de que se propagara hacia zonas más amplias.

Incendios en la Patagonia y advertencia por el riesgo del viento

Desde la institución remarcaron que la situación se dio en medio de la emergencia por incendios que afecta a distintos puntos de la región andina y que mantiene en alerta a organismos y comunidades.

El pedido a la población es extremar los cuidados al realizar actividades al aire libre, especialmente en áreas ribereñas y de vegetación abundante, donde cualquier chispa puede generar un incendio.

También se insistió en la importancia de apagar completamente cualquier tipo de fuego, ya que las condiciones climáticas actuales favorecen una rápida propagación y ponen en riesgo tanto el ambiente como a las personas que circulan por el lugar.