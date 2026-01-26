La ANMAT prohibió la comercialización de un alcohol sanitizante y de productos capilares por riesgos a la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) informó la prohibición de la venta y comercialización de un alcohol sanitizante y de una serie de productos capilares en todo el territorio argentino

La decisión se dio tras detectar que representaban un riesgo para la salud pública. Las investigaciones que motivaron la decisión comenzaron a partir de denuncias y reportes de consumidores, quienes alertaron sobre irregularidades en la inscripción sanitaria y el rotulado de los productos en cuestión.

Según consignó Infobae, la Anmat ordenó el retiro de al menos 60 productos capilares de la marca “Diamonds Professional”, disponibles en múltiples presentaciones como shampoos, acondicionadores, desenredantes, tratamientos y alisadores.

Se constató que estos artículos se comercializaban sin inscripción sanitaria obligatoria y que muchas de sus ofertas se publicaban en plataformas de venta online sin los datos normativos correspondientes. Luego de verificar la información, el organismo concluyó que estos artículos no cumplían con los requisitos básicos de seguridad y trazabilidad.

El organismo sanitario advirtió que muchos de estos productos, especialmente los destinados al alisado capilar, podrían contener formol u otros compuestos prohibidos, cuya exposición puede provocar irritaciones oculares, cutáneas y respiratorias, alergias, sensibilización e incluso aumentar el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer con exposiciones crónicas prolongadas.

Simultáneamente, la Anmat avanzó con la Disposición 100/2026, que prohíbe la comercialización del alcohol sanitizante para manos y piel de la marca G-I-G, en presentación de 5 litros. Los inspectores detectaron que el producto carecía de datos esenciales como número de lote y fecha de vencimiento, lo que impide garantizar su seguridad y eficacia en el uso.

La investigación evidenció además que, aunque el producto estaba registrado en la base de datos del organismo, la empresa elaboradora había dejado de fabricarlo en 2022, por lo que cualquier unidad en circulación estaría fuera del período de vida útil. También se constató un uso indebido del registro y datos sanitarios falsos en el rotulado.

Ante estas irregularidades, la Anmat ordenó no solo la prohibición de uso y comercialización, sino también el retiro de publicaciones y ofertas en comercio digital y la notificación a las autoridades sanitarias locales para asegurar el cumplimiento de la medida en todo el país.

Las decisiones se enmarcan en las facultades del organismo regulador para garantizar la protección de la salud de la población frente a productos que no respetan la normativa vigente. Las autoridades insistieron en la importancia de adquirir productos con inscripción sanitaria válida y rotulado adecuado para evitar posibles daños a los consumidores.

Los documentos oficiales que se publicaron en el Boletín Oficial