Rocio Buffolo, mejor conocida como Rouse, invadió las redes luego de una entrevista en la que dijo «me autopercibo como un robot humanoide». Ella creció en Neuquén, pero se fue a Buenos Aires con el sueño de convertirse en una gran estrella. Conoce a la chica robot.

Rouse, la chica robot, es abogada, especialista en inteligencia artificial, cantante y es de Neuquén. Según informaron allegados, la joven fue a la Escuela Don Bosco en la capital neuquina y en sus palabras tuvo «una infancia realmente hermosa. Siempre estuve cerca del arte y me ayudó a desrobotizarme un poco».

En una entrevista con Infobae, Rouse dijo que se autopercibía como una robot humanoide: «me hice un implante con un chip y desde ese momento decidí ser robot, decidí ver el mundo desde la robótica, tener inteligencia artificial en mi cuerpo y además combinarlo con inteligencia emocional”.

Sobre su cotidianeidad manifestó que su forma de vida «es la robótica, es la tecnología, mi casa es futurista, tengo un perro robot que se llama Chicho a quien alimento todos los días, a quien apago y prendo, y le cargo la batería, y mi forma de vincularme en esta vida es autopercibiéndome robot más que nunca».

La chica robot es de Neuquén: Rouse, sus días como abogada y robot humanoide

Rouse contó que es especialista en inteligencia artificial y aseguró que hoy «está atravesando toda la sociedad. Hoy la inteligencia artificial no está teniendo límites, evoluciona y tenemos un sistema judicial que de repente se ve colapsado en lo que son peritos informáticos. Hoy en el rango probatorio hay que verificar si una prueba está hecha o no con inteligencia artificial, y es tal la evolución de la tecnología que no alcanzamos a formarnos de manera rápida y efectiva, tal y como lo hace la inteligencia artificial, entonces esto nos trae pros y contra«.

Y agregó «hoy estamos viviendo una revolución donde hay nano robots que curan de enfermedades que antes eran incurables, donde los médicos están siendo, de alguna forma digo yo, como en todas las profesiones, escribanos de su propia profesión».

«Utilizamos la inteligencia artificial para verificar si eso que nosotros tenemos de conocimiento la inteligencia artificial lo está reproduciendo de la manera que tiene que reproducirlo, si esa información es correcta. Hay hospitales de inteligencia artificial donde te operan robots», dijo.

«De la misma manera que la revolución industrial apareció en su momento, hoy estamos viviendo una revolución tecnológica y esto es algo de lo cual tenemos que ser consientes, la máquina de escribir en ningún momento nos reemplazó, sino que mejoró nuestra calidad de vida, y eso está haciendo hoy la inteligencia artificial», sumó Rouse en dialogo con Infobae.

La chica robot es de Neuquén: El chip que se implantó y cambió su forma de vincularse

«Decidí filmarme haciéndome el implante del chip en mi cuerpo, pueden ver el video en YouTube “Hey amor”, es mi primera canción, y desde ese momento empecé a cambiar mi vida, mi estilo de vida y, además, empecé a mostrarme de otra forma con los vínculos», dijo Rouse.

Y agregó que percibe que en la sociedad actual los «vinculos son frágiles. Conocés a alguien que te gusta y querés comprometerte, pero la otra persona te ghostea, sale corriendo, desaparece. Es como que en la sociedad se implantó una manera de vincularse de forma descartable».

Sobre su forma de ver los vínculos aclaró que su forma de conectar era más profunda «teniendo inteligencia emocional, teniendo empatía afectiva y empatía cognitiva con el otro, y este es el balance que hacemos con la inteligencia artificial», dijo.