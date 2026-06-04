Cine de terror, cosplay y escape room: cuatro días de miedo en Bariloche

«Buenos Aires Rojo Sangre» se convirtió en el festival más importante de cine de terror, fantasía y bizarro de Argentina y Latinoamérica. Desde 1999, celebra el cine de género con la mejor selección de películas nacionales e internacionales. Ahora, «Bariloche Rojo Sangre» presenta su segunda edición que se extenderá hasta este domingo, con todo tipo de actividades además de proyecciones.

«Nos hacemos eco de este festival porteño que tiene una fuerte trayectoria, pero en realidad en Bariloche llevamos adelante una muestra. Lo organizamos en conjunto aunque le metemos una pata regional y de hecho, participa Festival Nieve Roja de El Bolsón», explicó Julieta Linares, de la Subsecretaría de Cultura de Bariloche.

Al igual que en Buenos Aires, la muestra de Bariloche incluye el cine de terror, fantástico y bizarro. «El terror es super amplio. Tenés incluso el terror sutil, psicológico, social como La Virgen de la Tosquera, de Laura Casabé, que abre el festival el viernes a la noche», indicó. Se trata de una película de terror sobrenatural de 2025, basada en las historias «El carrito» y «La virgen de la tosquera», de la escritora Mariana Enríquez.

El programa de Bariloche incluye la proyección de siete largometrajes y seis cortometrajes en las salas de microcine del Puerto San Carlos, la Biblioteca Sarmiento, la sala de sesiones del Concejo Municipal y el hotel Bosque del Nahuel, en el kilómetro 18. Las entradas son gratuitas, pero se requiere retirarlas en la sala correspondiente una hora antes de la función.

Largometrajes, cortometrajes, charlas y presentaciones. Foto: gentileza

Si bien el foco del evento está puesto en las proyecciones audiovisuales, habrá varias charlas como la de Nicolás Onetti, director de la película de terror y suspenso «1978», ambientada históricamente en Argentina durante la última dictadura militar y la final de la Copa del Mundo de fútbol. «Esa película abrió el evento del año pasado. A Onetti le encantó la ciudad y ahora, en esta charla anunciará el rodaje de su próxima película en Bariloche este año. La idea es mostrar cómo trabaja un equipo de terror en cine de género», recalcó Linares.

También habrá entrevistas a dos directores, como Casabé y Cristian Ponce, director de «La frecuencia Kirlian». Entre jueves y domingo, Puerto San Carlos albergará también una pequeña sala de escape de terror, con el nombre «Circopatía», un minilaberinto de terror con payasos psicópatas, juegos de ingenio y acertijos.

En su primera edición, Bariloche propuso un concurso de diseño de flyers destinado a involucrar a la población local desde la creatividad. El ganador fue una imagen de la iglesia catedral de la ciudad con un fantasma asomando por encima; este año, el flyer seleccionado muestra una mano que emerge del lago y una montaña teñida de rojo.

Esta segunda edición incorporó además un concurso de «un videominuto de terror». Se recibieron 13 producciones audiovisuales que cuentan una historia de terror en solo un minuto que se proyectarán el domingo. En tanto, el proyecto ganador se podrá ver antes de cada función. Para la fiesta de cierre el sábado por la noche, hay una convocatoria para los cosplayers amantes del terror a un bar de la calle San Martín, donde se elegirá el mejor traje.

«La idea de poner en marcha este evento en Bariloche nació en 2025 con un ciclo de cine de terror de trasnoche en Puerto San Carlos. Hicimos una programación de verano que arrancó con 15 personas por cada noche. En marzo, duplicamos el público y se terminaron llenando las salas. Lo que evidencia que el género atrae«, dijo.

Con Bariloche Rojo Sangre se pretende impulsar el turismo cultural. «La producción audiovisual sucede fuera de temporada. Queremos que, a futuro, la gente proyecte un viaje a Bariloche para venir al Rojo Sangre», señaló. Se accede a la programación del evento, a través del Instagram @culturabariloche.

El programa de «Bariloche Rojo Sangre»

–Jueves 4 de junio, 18 horas. Charla de Black Mandala Films, el director Nicolás Onetti. Puerto San Carlos.

–Jueves 4 de junio, 19.30 horas. Cortos Queer Bars: videominuto ganador, «Vampiria» -de David Simonetti- y «Esa muerte me ha matado», de Gisele Reviejo. Puerto San Carlos.

–Jueves 4 de junio, 20 horas. Música en vivo con Geraldine.

-Jueves 4 de junio, 21 horas. Cortos Queer Bars: videominuto ganador, «Luz Diabla», de Paula Boffo, Gervasio Canda y Patricio Plaza, «Cruz y Fierro», de Darío Exequiel y «Ay, cordero», de Agustina Akman, Mercedes Maudet y Cielo Iturralde Carrera.

–Viernes 5 de junio, 20 horas. «Teatro espeluznante», de Francesa Giordano, videominuto ganador, cortometraje «No cambié las cosas de lugar», de Julieta Romano Ortiz y Gonzalo Maldonado y el largometraje «La Virgen de la Tosquera», de Laura Casabé que estará presente en el encuentro. Teatro de la Usina.

–Sábado 6 de junio, 17 horas. Charla Laura Casabé y Cristian Ponce. Puerto San Carlos.

–Sábado 6 de junio, 19 horas. Cortometraje «Cabezas de coirón», de Maximiliano Lipihual y el largometraje «El Susurro», del uruguayo Gustavo Hernández. Puerto San Carlos.

–Sábado 6 de junio, 21 horas. Cortometraje «Anticuerpo», de Ludmila Rogel y Sofía Chizzini y el largometraje «La Frecuencia Kirlian», con la presencia de su director Cristian Ponce.

–Sábado 6 de junio, 19 horas. Cortometraje «VHS», de Ezequiel López, y el largometraje «Los ojos del abismo», de Daniel de la Vega. Microcine del hotel Bosque del Nahuel.

–Sábado 6 de junio, 21 horas. Cortometraje «No cambié las cosas d elugar», de Julieta Romano Ortiz, y el largometraje «La Virgen de la Tosquera», de Laura Casabé. Sala del Concejo Municipal.

–Sábado 6 de junio, 22 horas: fiesta de cierre en San Martín 672.

–Domingo 7 de junio, 18 horas. Cortometraje «Cabezas de coirón» y largometraje «Campamento de sol naciente», de Jorge Croce. Microcine Puerto San Carlos.

–Domingo 7 de junio, 20 horas. Cortometraje «Sonda», de Nicolás Nigsar y el largometraje «Godzilla en Santa Fe», de Alexander Duré. Microcine Puerto San Carlos.

–Domingo 7 de junio, 18 horas. Cortometraje «Las bestias», de Jonás Elfenbaum y largometraje «El Llanto del Perro», de Federico Venzi, Jano Piccardo. Sala de sesiones del Concejo Municipal.

–Domingo 7 de junio, 20 horas. Cortometraje «Sonda» y largometraje «El Susurro», de Gustavo Hernández. Sala de sesiones del Concejo Municipal.

–Domingo 7 de junio, 19 horas. Cortometraje «Anticuerpo», de Ludmila Rogel y Sofía Chizzini y el largometraje «La Frecuencia

Kirlian», de Cristian Ponce. Hotel Bosque del Nahuel.