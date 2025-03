La contratación de guías de turismo será opcional: «Vamos a luchar hasta el final para evitar el desarme de los Parques Nacionales»

La Administración de Parques Nacionales anunció que, a partir de ahora, la contratación de guías de turismo será opcional para las actividades convencionales y, será obligatoria solo para «las actividades de riesgo» como montañismo o rafting.

«Seguimos avanzando en la desregulación y simplificación normativa en Parques Nacionales, brindando más libertad a los turistas y a las empresas«, informaron. «Los países más desarrollados del mundo en turismo de naturaleza -agregaron- ya implementan este modelo, combinando desregulación y tecnología para un turismo sin restricciones».

El anuncio generó malestar entre las asociaciones de guías de turismo de todo el país ya que lo consideraron como un atentado a la fuente laboral, un desmanejo de las áreas protegidas y evalúan las medidas a tomar.

«Existe un reglamento de uso público que regula las actividades de los guías. Hay derechos, obligaciones y siempre se ha generado una relación de negociación con momentos de conflictos y consensos«, comentó Federico Grazzini, vicepresidente del Colegio de Profesionales en Turismo de Río Negro.

«Esta última gestión de Parques se está reorganizando -continuó- y con esta política de desregulación llegan a las áreas protegidas. Plantea que haya un acceso más irrestricto a Parques; por eso, proponen que los guías sean optativos«.

Resaltó que el trabajo de los guías «es interjurisdiccional»: «Tenemos ordenanzas municipales en Bariloche y una ley de Gestión Turística en Río Negro que ampara nuestro trabajo y exige la presencia de guías profesionales en los recorridos. Hay excursiones que salen de Bariloche, quizás a Tronador o San Martín de los Andes».

Denuncian el desmanejo de las áreas protegidas

Grazzini resaltó que los guías cumplen un rol social y ambiental: «Acá se está discutiendo el manejo de grupos turísticos en excursiones organizadas: 20 pasajeros en un vehículo haciendo uso de miradores, en lugares donde no hay presencia de guardaparques por recursos limitados, ni ningún tipo de control. Nosotros, en cierta forma, hacemos una fiscalización visual».

Calificó que la medida podría ocasionar «un desmanejo de las áreas protegidas, generando una mayor fragilidad, riesgo de incendios y más impacto». «Si bien nos preocupa nuestro futuro laboral, los guías no dependemos 100% del trabajo en el parque nacional. Lo que más nos hace ruido es el desmanejo en áreas protegidas».

Para lograr la habilitación como guía, resaltó, deben rendir un examen vinculado al parque nacional donde pretenden trabajar. «No es lo mismo guiar en Cataratas que en una zona de glaciares, o con montañas», comentó.

El Colegio de Río Negro se creó en los años 90 y hoy nuclea a 300 guías de turismo en la provincia. «Estamos en un momento de movilización, tomando cartas en el asunto y atentos a las declaraciones. Vamos a luchar hasta el final para evitar el desarme de los Parques Nacionales, un desmembramiento de las áreas protegidas«, señaló.

«Somos agentes de conservación, no de información»

Liliana Schiavo lleva 38 años como guía de turismo en el parque Nahuel Huapi. «Somos 10 mil guías en todo el país y estamos conectados. Esto es un baldazo de agua fría. No solo pensando en que nos quedamos sin la fuente laboral sino porque somos agentes de conservación. No un agente de información«, cuestionó.

«No solo tiramos datos de lo que mide una montaña -acotó-, formamos a la gente, hacemos educación ambiental, protegemos el entorno. En el campo, voy con los ojos abiertos por si alguien está fumando. En enero, los guías tuvimos que ir ayudar a la gente porque estaba bloqueado el camino en Tronador y había un solo guardaparques para un área enorme. Ese día había 500 autos en la ruta muy angosta que estacionaron donde se les ocurrió», recalcó.

Recordó que «en inviernos, los guías le robamos la pala al guardaparques para limpiar los escalones en Ventisquero Negro y que la gente no se mate. ¿Qué sería una excursión a Isla Victoria o Puerto Blest sin un guía? La gente iría y al volver, se preguntaría qué vio. O la excursión a Tronador. No me entra en la cabeza una excursión sin guía«.

Otro guía de turismo, Maximiliano Daulte, coincidió en que la decisión de Parques Nacionales «va en contra de los principios de un área preservada». «Parques está tomando un camino equivocado que direcciona al mal uso de un área protegida. Un guía es el encargado de realizar el proceso de conducción de la visita turística. Se basa en variantes, como el clima, la cantidad de visitantes en el área. Brinda información, administra el tiempo correctamente y elige parar en lugares que no implican un riesgo. Unos 20 vehículos turísticos equivalen a 300 400 personas», advirtió.

Consideró también que «los guías de turismo somos estrechos colaboradores de Parques, circulamos por el parque mucho más que un guardaparques, cooperamos en lo que Parques nos solicita».