Reporteros gráficos de Bariloche registraron la represión en el Congreso: «Hay una idea de disciplinar para que no haya protesta»

«A una mujer de 81 años la empujaron y la tiraron contra la vereda. La saña con que hicieron todo no deja de llamar la atención. Quedé en estado de shock por el nivel de violencia y eso que ni siquiera vi lo que le paso a Pablo (Grillo)«, describió el reportero gráfico barilochense, Emiliano Lasalvia, luego de la cobertura de la represión en el Congreso ayer por la tarde, durante una marcha de jubilados e hinchas de fútbol. El fotógrafo Pablo Grillo resultó herido de gravedad al recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que le provocó una fractura de cráneo.

«A Pablo le tiraron a la cabeza. Estaba de espaldas, con su mochila, agachado y el proyectil fue a la cabeza. El proyectil es como un antitumulto que se tira para arriba«, cuestionó otra reportera gráfica barilochense, Alejandra Bartoliche, vicepresidenta de la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina (Argra), que también estuvo presente en la movilización.

Lasalvia realizó la cobertura fotográfica con dron para la agencia France Press. «Ya al bajar del subte, sin la máscara de gas, me encontré con gas lacrimógeno. Y la movilización ni siquiera había empezado. Ya sabíamos que iba a ser una cacería», contó.

Señaló que volaba el dron en el momento en que dispararon a Grillo: «Lo que pude ver en las imágenes es que Gendarmería ingresó por Yrigoyen y por Callao, directamente con el hidrante, tirando gases lacrimógenos y balazos de goma, tirándole a la gente que no estaba haciendo nada con el claro objetivo de dispersarla. Lo sostuvieron mucho tiempo hasta que la gente empezó a reaccionar».

Advirtió que no había barrabravas en la plaza sino hinchas de fútbol con camisetas. «Sabemos que los barras tienen más que ver con el poder político y no con la oposición».

Lasalvia aseguró que, en las fotos, se puede ver que «no pasaba nada y la Gendarmería avanzó disparando. Antes del horario de la convocatoria, Gendarmería ya estaba tirando gases. La orden era clara. Cuando la gente empieza a reaccionar y escala el conflicto, aparece la policía con motos e hidrantes«.

Desde el Congreso, la gente se fue desplazando a Plaza de Mayo por el accionar policial. «Hay unas 19 cuadras en el medio y pasaban cosas por todos lados. Pasé por al lado de un patrullero prendido fuego, pero una cosa es verlo prendido fuego y luego, enterarte que lo dejaron abandonado para que lo prendan fuego. Eso te cambia la visión de lo que sucede. El recorte de lo que estás viendo te hace ser consciente para transmitir», explicó.

Lasalvia recalcó que al analizar el material fotográfico «es tremendo ver cómo hay muchos policías que sonríen y parecen disfrutar la situación. Cada vez hay más saña. Y ante cualquier registro de imagen de lo que está sucediendo, yo puedo entender que te digan que te corras. Ahora, directamente te tapan para que no registres (si es que no te disparan)».

Lasalvia cubrió las protestas por la Reforma Previsional en diciembre de 2017 durante la presidencia de Mauricio Macri que también fue reprimida. «En ese momento, también estaba (Patricia) Bullrich y no fue tal la cacería como ahora. Ahora, hay claramente una idea de disciplinar para que no haya protesta. Este plan económico no cierra sin represión«, concluyó.

Pedido de renuncia a Patricia Bullrich

Bartoliche recordó que días antes de la protesta, Argra, junto a Sipreba (Sindicato de Prensa de Buenos Aires), había hecho un pedido a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. «Desde la asunción de este gobierno hace un año, denunciamos la saña con que nos pegan o nos gasean. Denunciamos ante el Ministerio de Seguridad y la Policía de la ciudad de Buenos Aires que hay como una especie de zona liberada que hoy está a la vista», fustigó.

Cuestionó las declaraciones de Bullrich al justificar que Grillo «era militante kirchnerista» y que estaba detenido cuando, en realidad, ya estaba internado en el hospital Ramos Mejía. «Mienten con descaro. Bullrich no se equivocó: miente a propósito«, dijo.

Describió el accionar de las fuerzas de seguridad ayer «como encarnizado, tanto con la prensa como con la gente». «Tenemos un montón de compañeros lastimados con balas de goma, golpeados con bastones. El caso más grave es el de Pablo Grillo. Estamos pidiendo la renuncia de Bullrich, que la aparten del cargo», señaló.

Coincidió con Lasalvia en que la represión comenzó antes de la movilización: «Habíamos planificado hacer una foto por la libertad de prensa antes del reclamo y no pudimos. Por la represión. Esto es anticonstitucional: hay derecho a la protesta y libertad de prensa. Están violando las leyes«.