Bariloche: tomaron muestras de agua y detectaron contaminación en la playa del Nahuel Huapi de Bahía Serena

«El análisis del agua determinó la presencia de coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli, dando como resultado 430 por 100 mililitros de agua, cuando la media recomendada por la Organización Mundial de la Salud en 2003 es de 126″. De esta forma, Alejandra Villordo, responsable de un laboratorio bromatológico de Bariloche, se refirió a los resultados de las muestras de agua que un grupo de vecinos tomó del mallín del kilómetro 12, al oeste de la ciudad, como así también de la costa del lago Nahuel Huapi en Bahía Serena.

La extracción de las muestras en el mallín y del otro lado de la avenida Bustillo, en el lago, se hizo ante una escribana.

«Los análisis microbiológicos dieron lo que esperábamos: la contaminación de estas agua que fluyen hacia Bahía Serena, con alto contenido de material fecal y Escherichia, lo que puede provocar enfermedades, afecciones de la piel e infecciones», recalcó el licenciado en Biología, Daniel Gómez, referente técnico ambiental de las juntas del oeste de Bariloche y agregó: «No hay más interés que defender la salud pública«.

Los vecinos decidieron tomar muestras de agua con la presencia de una escribana. Foto: Chino Leiva

La playa pública de Bahía Serena, a la altura del kilómetro 12, es una de las más concurridas.

El análisis, continuó Gómez, «dio 4 veces más que lo aceptable. Acá la cuestión es la salud pública: a nadie le importan los patos ni los cauquenes. Hay una playa pública que tiene agua contaminada y se sigue contaminando. Como no se detienen las urbanizaciones, el problema será cada vez peor. Cada cual hace lo que se le ocurre«.

La Escherichia coli, definió, es «una bacteria fecal. Si te bañas en el agua, entra por los oídos, los ojos, la nariz, la boca. Hay muchos niños bañándose en esa playa».

La extracción de muestras por parte de un grupo de vecinos. Foto: gentileza

Megaemprendimientos en la zona del mallín

«La lucha por proteger el mallín viene de hace más de 20 años. El centro del mallín tiene 110.531 metros cuadrados y ya se lotearon 215 lotes. Hasta el momento se han construido 6200 metros cuadrados», esgrimió Florencia Rivelli, vecina de Bahía Serena. Se estima que hay otros 63 expedientes aprobados en Obras Particulares del Municipio de Bariloche.

Y advirtió: «Más allá de tener una función ecosistémica, aparecen movimientos de suelo, rellenos de la gente que construye. A partir del 2020 la situación se ha tornado más grave».

Contó que, 20 años atrás, se realizó un primer estudio del agua y los resultados no fueron alentadores. En esta ocasión, decidieron repetirlos para «evaluar el daño».

Las muestras se enviaron a un laboratorio bromatológico de Bariloche. Foto: gentileza

«Vino una escribana y todo está documentado. Los resultados del análisis dan más del doble de lo que se recomienda como máximo para Escherichia coli en el agua. El problema radica en el agua residual no solo de las casas particulares sino de los establecimientos comerciales», señaló.

Los vecinos pidieron a las autoridades «reconocer el daño» como así también detener los permisos de construcción, revisar las construcciones irregulares en el mallín y prohibir la presencia de caballos en la zona. «El otro día contamos 16 y ese excremento va al agua», planteó Rivelli.

Gómez consideró que los análisis del agua «reflejan una falta de tratamiento de los efluentes», lo que indica dos cuestiones: «O hay descargas directas de efluentes cloacales al mallín o hay sistemas que no están funcionando adecuadamente. Por ejemplo, nunca se debería haber permitido a los habitantes de la periferia del mallín tener lechos nitrificantes».

La extracción de muestras por parte de un grupo de vecinos. Foto: gentileza

Consideró que, «al no existir un caño colector, el pozo ciego es lo que más contiene. Una mejor propuesta es el lecho nitrificante que tiene cámaras de tratamiento y se hace una infiltración en una superficie determinada del terreno. El mismo terreno filtra el efluente cloacal. Lo que pasa es que no podes hacer un lecho en un lugar donde el suelo está saturado de agua como un mallín. No debería haberse permitido la urbanización de ese mallín«.

Gómez señaló que la única opción en un lugar como el mallín, con un suelo saturado de agua, «es sacar el efluente para otro lado, contenerlo en tanques, con un tratamiento. Pero ¿quién controla eso?«.

Los vecinos quisieron comprobar que las aguas están contaminadas. Foto: gentileza

El monitoreo del Departamento Provincial de Aguas

Roxana Rodríguez, directora de Protección y Conservación de Recursos Hídricos del Departamento Provincial de Aguas (DPA), aseguró que los programas de monitoreo incluyen a Bahía Serena. «El último plan fue el de habilitación de los balnerarios y la evaluación del agua recreativa con contacto directo, entre noviembre y diciembre. Esos resultados dieron una calidad que satisfacía para uso recreacional», recalcó Rodríguez.

Indicó que el programa continúa con un plan de vigilancia: en algunos casos, se toman muestras cuando se observan cambios en el sitio. «Esto no ocurrió en Bahía Serena. Se hizo una evaluación visual, sin detectar cambios. No es un área crítica para continuar la evaluación con análisis bacteriológicos», admitió. Y recalcó: «Solo observamos y estamos atentos a cuestiones que puedan alterar el agua, pero no fue el caso».

Los vecinos advirtieron que hay muchos caballos en el mallín. Foto: Chino Leiva

Rodríguez también se refirió a un programa para la conservación de la calidad del agua: «Por el programa de control de efluentes se otorgan permisos de vuelco. En este caso, las industrias instaladas en el área del mallín están reguladas bajo nuestra normativa. Se inspeccionó en noviembre del año pasado y cumplen con los requerimientos. Tienen un sistema de tratamiento de efluentes y disposiciones acordes a lo que se requiere», expresó Rodríguez.

Respecto a los resultados del análisis en Bahía Serena, dijo que «en un escurrimiento, como el lugar donde fueron tomadas, uno puede encontrar cualquier valor porque el agua, al escurrir, va incorporando partículas y microorganismos a su paso. No hay regulaciones sobre un agua ambiental que escurre».

De todos modos, aseguró que si los vecinos «presentan su inquietud en el DPA, se procederá a inspeccionar el lugar, estudiar cómo mitigar el efecto o planificar cómo conservar ese ambiente«.