La crisis golpea las compras de reyes en Bariloche

«Busco algún juego para el agua. Algo económico». El pedido de la mujer que ingresa a la juguetería ubicada en la calle Moreno al 700 se reitera este jueves en el que algunos se vuelcan a buscar los regalos del día de Reyes.

La tendencia de los últimos años se repite con mayor intensidad: muchos solo buscan un presente para dejar esta noche en los zapatos, alterando el bolsillo lo menos posible. Por eso, la postal es de adultos observando minuciosamente los productos y precios que se exhiben en las vidrieras, tomando algunas fotos y consultando precios sin parar hasta encontrar la mejor alternativa.

«No vinieron los Reyes hasta ahora», dijo en tono sarcástico Valeria, de la juguetería Reina Barata. «Todavía no abrí la caja y ya estamos casi a mediodía. El año pasado andaba alguno que otro buscando cosas; hoy no hay nadie en la calle. Ya el día del niño noté la baja más grande. Ese sábado terminé vendiendo como un sábado cualquiera», agregó.

1/ 2 Para el 6 de enero, la gente busca precios. Foto: Chino Leiva 2/ 2 Para el 6 de enero, la gente busca precios. Foto: Chino Leiva

La comerciante consideró que «no es que no tenga lo que la gente busca. Antes la gente consultaba y te decía que después volvía y, volvía. Hoy solo buscan precio».

La oferta varía desde las tradicionales muñecas Pin y Pon a 2750 pesos; pijamas de peluches de niños a 8.900 pesos; un kit de balde, pala y rastrillo a 950 pesos; valijas de Juliana de maquillaje artístico o veterinaria a 5.800 pesos; mochilas a 13.200 pesos; los huevos de dino un 3.500 pesos y las pantuflas de 5.500 pesos.

«Pensé en invertir en productos de agua para Reyes y pensé: ‘Con esto la rompo’ y ahí está todo. Por lo general, suelo traer mochilas porque es algo que buscan los abuelos para esta fecha, pero no compré porque no me da. Si no las vendo, ¿cómo las pago?», planteó Valeria.

En una juguetería de la calle Onelli, los bebés llorones salen 30.000 pesos y las muñecas Rainbow, 42.000 pesos. Hay autos a batería a 140.000 pesos. La gente se concentra en el stand donde se exhiben los juegos de mesa y en el sector de librería.

1/ 2 Las jugueterías prepararon promociones para Reyes. Foto: Chino Leiva 2/ 2 Las jugueterías prepararon promociones para Reyes. Foto: Chino Leiva

«Viene tranqui, pero calculo que se atribuye al clima. La gente se va a la playa y tal vez, vengan a la tarde. Siempre para Reyes, nos preparamos con varias promociones para ayudar al bolsillo porque venimos de Navidad. Y mucha gente todavía no cobró«, explicó Antonella, de juguetería Jumbo.

Consideró que en Navidad, la gente suele buscar los pedidos de los chicos; no así en Reyes. «Hay que ingeniársela. Buscan muchas cosas para el colegio y de esta forma, matan dos pájaros de un tiro. También llevan muchas cosas para la playa o juegos de mesa para toda la familia. Tampoco falla el rubro librería o los sets de arte», señaló Antonella.

En la juguetería del shopping el movimiento de gente también era lento. «Hay varias variables: el calor, por ejemplo. Pero además, noté que mucha gente se anticipó en diciembre y compró para Reyes. La gente se vuelve muy práctica. Quiere evitar líos y amontonamientos», advirtió Candela, de la juguetería Fantasía.

A diferencia de Navidad, consideró que si bien los chicos piden para Reyes, la compra gira en torno al criterio de los padres.

En las jugueterías esperan que a la tarde, más gente se decida a comprar. Foto: Chino Leiva