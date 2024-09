La fuerte crítica de la Asociación de Guías de Montaña por los atrapados en la avalancha de Bariloche

Desde la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) lanzaron severas críticas hacia las personas sepultadas por la avalancha en el cerro López de Bariloche. ¿Qué dijeron?

«Informamos que de las tres personas arrastradas por la avalancha ninguno es guía de montaña profesional habilitado en Argentina«, aseguraron en un comunicado.

Al mismo tiempo, destacaron las labores de rescate ejecutadas por la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche (CAX) y defendieron la decisión de suspender el operativo ayer por la noche ante las complicadas condiciones en la zona.

«Felicitamos a los voluntarios de la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche (CAX) por el heroico rescate efectuado en el cerro López, donde una avalancha arrastró a tres personas», agregó.

«Así como compartimos la suspensión de la búsqueda en horario nocturno, por razones de seguridad, ya que la montaña estaba muy peligrosa, valoramos y destacamos el esfuerzo de los Guías de Montaña AAGM participantes, que brindaron auxilio desde el inicio y que ante la aparición con vida del tercer integrante no dudaron en subir en su auxilio, en medio de la noche, en un terreno muy difícil y riesgoso«, precisaron.

Para concluir, solicitaron a los turistas, y a quienes deseen practicar actividades de montaña, participar de actividades reguladas por profesionales. «En turismo solo pueden trabajar personas capacitadas técnicamente, profesionales, con las habilitaciones correspondientes y no puede ser una actividad regulada por la simple oferta y demanda comercial«, señalaron en referencia a los implicados en la avalancha.

Avalancha en Bariloche: negligencia, la información estaba a la mano

Desde el Centro de Información de Avalanchas (CIAV), habían informado esta mañana que la montaña se encontraba en «peligro considerable». En su último reporte, desde CIAV habían compartido el Boletín de Peligro de Avalancha. Allí indicaron: «Probables avalanchas chicas y grandes, de Placa de Viento, en orientaciones norte, noreste, este, sureste y sur de la zona Alpina y la zona media. Probable caída de Cornisas medianas y grandes en zona Alpina y zona media. Posibles avalanchas chicas y grandes en zona Baja».

«La prevención estaba al alcance de quien quisiera», explicó Nahuel Campitelli jefe de comisión de auxilio del Club Andino de Bariloche. «En Bariloche hay sobrada información. Existe un centro de información de avalanchas que periódicamente pasa la información o el nivel de riesgo que hay en la montaña. Está en cada uno verlo o no. Si a pesar de eso, de tener la información a la mano, no le prestas atención desgraciadamente suceden estas cosas».

Para Campitelli tener acceso a la información y no usarla, o saber que puede haber peligro de avalancha y subir de todas maneras al cerro, es una actitud negligente. «Es inaceptable tener información y no la usarla. Hoy por hoy no puede decirse que no hay información respecto al estado de la nieve en Bariloche. Hay muy buena información, de primer nivel».