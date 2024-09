Negligencia en la avalancha en Bariloche: «La prevención estaba al alcance de quien quisiera»

A la hora que salieron a buscar a Augusto Gruttadauria al Cerro López hoy a la mañana estaba oscuro. «No se veía nada», contó Nahuel Campitelli jefe de comisión de auxilio del Club Andino de Bariloche, «rastreábamos en la montaña a tientas». Pero, tenían una certeza: estaba con vida.

Todo sucedió a las 3 de la mañana. El área de búsqueda era de varios kilómetros cuadrados con nieve. Un terreno de alta montaña en donde el movimiento no es rápido. Se guiaron con lo que Augusto Gruttadauria había podía contar al 911. «Meditábamos, tratábamos de averiguar dónde estaba, lo rastreamos», siguió Campitelli, «finalmente lo encontramos».

Augusto Gruttadauria debajo de la avalancha reactivó hoy por la mañana su propia búsqueda. La noche anterior, por las condiciones climáticas, los rescatistas tuvieron que suspender la búsqueda. «Las estadísticas indican que si una persona no es encontrada, si está enterrada es muy poco probable que no siga con vida después de tanto tiempo», explicó Campitelli. Por esa razón, ayer a la noche no se justificaba «entrar en un terreno peligroso con un grupo de rescatistas».

A las 3 de la madrugada recibieron el llamado del 911. Era el mismo Augusto Gruttadauria, que debajo de la nieve, reactivo su propia búsqueda.

Qué es la cámara de aire que le salvó la vida al montañista tras la avalancha:

«En todos los años que soy rescatista, nunca había visto algo así», dijo Campitelli. Augusto Gruttadauria debajo de la avalancha logró construir una cámara de aire, la manera que encontró para salvarse la vida.

«Lo que logró fue no estar en contacto directo con la nieve«, explicó Campitelli, «cuando vos estás en contacto con algo frío, perdés calor que producís y rápidamente entras en hipotermia. Al tener una cámara de aire entre su cuerpo y la nieve lo que ayudó a no congelarse».

No hay muchas precisiones de cómo Augusto Gruttadauria construyó la cámara de aire. «Supongo que con la mano», aventuró Campitelli, «cuando pueda le preguntaré porque la verdad estoy muy sorprendido».

Primeras acciones de auxilio en el Cerro López:

Cerca de dos horas tardaron en encontrar al montañista bajo la avalancha. Una vez que la comisión de auxilio del Club Andino de Bariloche dio con Augusto Gruttadauria se siguió con un protocolo.

«La prioridad fue desenterrarlo, calentarlo y bajarlo«, describió Campitelli, «tan simple como eso. Cuando esté recuperado trataremos de analizar qué es lo que le pasó».

Negligencia, la información estaba a la mano:

Desde el Centro de Información de Avalanchas (CIAV), habían informado esta mañana que la montaña se encontraba en «peligro considerable». En su último reporte, desde CIAV habían compartido el Boletín de Peligro de Avalancha. Allí indicaron: «Probables avalanchas chicas y grandes, de Placa de Viento, en orientaciones norte, noreste, este, sureste y sur de la zona Alpina y la zona media. Probable caída de Cornisas medianas y grandes en zona Alpina y zona media. Posibles avalanchas chicas y grandes en zona Baja».

«La prevención estaba al alcance de quien quisiera», explicó el rescatista, «en Bariloche hay sobrada información. Existe un centro de información de avalanchas que periódicamente pasa la información o el nivel de riesgo que hay en la montaña. Está en cada uno verlo o no. Si a pesar de eso, de tener la información a la mano, no le prestas atención desgraciadamente suceden estas cosas».

Para Campitelli tener acceso a la información y no usarla, o saber que puede haber peligro de avalancha y subir de todas maneras al cerro, es una actitud negligente. «Es inaceptable tener información y no la usarla. Hoy por hoy no puede decirse que no hay información respecto al estado de la nieve en Bariloche. Hay muy buena información, de primer nivel».

Escuchá a Nahuel Campitelli en RÍO NEGRO RADIO: