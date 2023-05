La emoción del jubilado al que le robaron en Córdoba: le donaron una tricicleta

En la semana se hizo viral la historia de Carlos, un jubilado de 78 años de la ciudad de Córdoba, que fue víctima de la inseguridad y cómo un joven frenó el intento de robo. Ahora se conoció su emoción luego que le donaron una tricicleta.

Justamente, durante el momento de inseguridad, dos jóvenes detuvieron a un asaltante cuando se intentaba llevar una bicicleta de Carlos, su único medio de movilidad. El hombre conto que tiene un problema en una de sus piernas y que le cuesta caminar.

Al conocer la historia, desde la Fundación Córdoba en Acción se comenzó una campaña el lunes para juntar dinero y luego le entregaron una tricicleta.

“Es algo que no me imaginaba. Lo primero que voy a hacer es ir al supermercado a hacer las compras”, contó emocionado el jubilado en diálogo con Telenoche (El Doce).

El encuentro del joven de la “patada voladora” con el jubilado

Marcos que en ese momento estaba con Ezequiel vieron el momento del robo. Fue ahí que Marcos se lanzó con una “patada voladora” para detener el ladrón.

“Se dio de la misma impotencia”, contó a Telenoche

“Les agradezco tanto”, expresó el jubilado al mirar a ambos jóvenes.

“No es tanto el valor sentimental, es que no tengo otra forma de moverme”, agregó el hombre.

“Cuando veo que el abuelo deja la bici, vi que se la iban a robar. Me puse a una distancia donde no me viera y sabiendo que lo podía cruzar”, acotó el joven sobre el momento donde actuó para frustrar que se llevarán la bicicleta del hombre.