La feria más grande de Neuquén tendrá un nuevo espacio para emprendedores: cuáles son las novedades

Se celebró otra edición a sala llena de la feria más convocante Neuquén en donde participaron más de 500 productores locales. Según el municipio, el intendente, Mariano Gaido, anunció la creación de un nuevo espacio de comercialización en el parque del Oeste, que se sumará al ya existente en el parque Jaime De Nevares. Además comunicó novedades que llegarán para los emprendedores de la región. «Los fondos los destinamos a darles herramientas y oportunidades», mencionó.

En esta ocasión el escenario principal de Neuquén Emprende fue el Museo Nacional de Bellas Artes de la ciudad. En el mismo acto, Gaido adelantó que se ampliará el horario de atención de las salas de elaboración de alimentos, hasta las 19, en respuesta a la alta demanda de productores locales.

Además, subrayó el destino de los fondos municipales: “El superávit tiene nombre y apellido: son las salas de elaboración, las ferias, herramientas que en el país no existen. No es solo una oportunidad para sus familias y una salida laboral, a la ciudad la transforma en turística, con desarrollo económico».

Por su parte, desde el municipio destacaron: «Este programa fue la oportunidad de crecimiento para numerosos emprendimientos locales que, con el tiempo, se consolidaron y hoy funcionan como PyMES».

Asimismo destacaron que hay alrededor de mil emprendedores, quienes también generan empleo, por lo que es importarte destacar y crear estos espacios.

Para asegurar que haya agua en el verano en Neuquén iniciaron «tareas de dragado» en el sistema Mari Menuco

Desde el Gobierno de Neuquén comunicaron que se iniciaron «tareas de dragado en la obra de toma del lago Mari Menuco«. Señalaron que los trabajos los lleva adelante el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) «con el objetivo de asegurar la producción de agua potable» para la próxima temporada de verano.

Informaron desde el Ejecutivo provincial que los trabajos se hacen con una inversión que supera los 33 millones de pesos y «se financia íntegramente con recursos propios del organismo».

Detallaron que el sistema Mari Menuco abastece de agua potable a la ciudad de Neuquén y a un sector de la segunda meseta de Centenario.